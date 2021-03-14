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紐約市疫情關校1周年 百人示威促完全開放校園、恢復體育賽事

記者張晨／紐約報導
紐約市疫情關校一周年，百人市府示威呼籲全面開放校園生活。(記者張晨／攝影)
紐約市疫情關校一周年，百人市府示威呼籲全面開放校園生活。(記者張晨／攝影)

近百名公校學生、家長、教師以及民選官員於13日上午在曼哈頓下城鄰近市府的錢伯斯街(Chambers St.)示威，認為學生長期在家實行遠端教學成效不彰，將造成深遠影響；呼籲市府每周五天開放校園，以及恢復春季體育活動和校隊賽程。

該示威組織者、第一選區參選人莫美倫(Maud Maron)表示，她的四個孩子分別上高中、初中、小學及學前班，無論年齡大小，作為學生均要以學習為要務。

「孩子們需要坐在課堂中由老師來教，筆記本電腦永遠不能取代教室裡的老師。」她表示，不僅如此，藝文體育活動和社交也尤為重要。

莫美倫說，「孩子們需要體育運動，和隊友一起練習，和教練增進感情，與同學分享趣事，課外活動和友誼對孩子們來說太關鍵了，是保持心理健康的重要一步。」

韓裔學生金熙俊表示，上網課容易分心，實際上是在「傷害」學生；他認為學校嚴格規定學生戴口罩、保持社交距離，仍是相當安全的地方。

與會家長表示，由於資源不平等，線上教學加深了少數族裔與低收入學生和主流家庭間的鴻溝，且教學品質不一、學生學習狀況打折，會讓原本就落後的孩子，更加跟不上學業。

家長表示，公校實行嚴格的防疫標準，是全市目前最安全的地方之一，且公校未曾傳出群聚感染，希望市府全時全階段的開放校園，讓學生重返學校和老師面對面學習。

公校 低收入 韓裔

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