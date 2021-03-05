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紐約市下周將公布高中返校時間表 家長教師擔憂

記者張晨／紐約報導
白思豪稱下周將宣布高中返校時間表，家長教師仍擔憂。(記者曹健/攝影)
白思豪稱下周將宣布高中返校時間表，家長教師仍擔憂。(記者曹健/攝影)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)5日表示，由於長時間遠離校園生活，許多學生出現了不同程度的心理問題，並感到了前所未有的孤獨，他將在下周宣布全市高中返校的時間表；但如今即使中、小學已經返校，仍有大批學生選擇留在家中遠程學習，不少學生家長和公校教師仍對疫情控制程度表示懷疑。

白思豪在當日接受WNYC電台採訪時回應了一名家長的擔憂，她稱自己的孩子在長時的居家網課過程中出現了一些心裡問題，「孩子感到一年以來自己的生活彷彿停滯不前，並產生了前所未有的孤獨感。」

「下周將宣布重新制定的高中返校時間表。」白思豪說，隨著全市疫苗接種工作的進展，越來越多的教師也已經接種了疫苗，加之近日頻傳學生自殺的案件，全方面開放校園生活是市府推進疫後復甦的重要一步。

去年11月，隨著陽性病例的重新出現，整個公校系統再次關閉，此後因為校內檢測的推進以及疫苗的接種開始，全市也分階段恢復了課堂學習；11月下旬，部分小學開學，而上周，中學也恢復了實體教學。

但儘管一些學校逐漸恢復上課，仍有大約70%的學生選擇完全的線上學習，只有一部分重返校園的孩子選擇全日制課堂學習；一些教育工作者和家長仍對全面開放校園及疫情控制持懷疑態度，他們認為如今「仍為時過早」。

曼哈頓下城一所的公校的教師陳錦梅表示，如今尚沒有完全的證據顯示疫苗的有效性，全市掙扎在抗擊疫情的過程中，沒人敢說新冠已經被完全控制住了。

「老師和家長仍有很多擔憂。」她說，在科學還不清楚的時候就貿然開放一切的作法「是荒謬的」；陳錦梅還批評了在疫情持續動蕩之際繼續進行的一些標準化測試和教師考評的做法。

「如果你把所有這些東西一股腦兒的都塞進去，我就不禁要懷疑他們是否還能把所有人的健康安全放在第一位。」陳錦梅說。

根據市教育局的數據，截至4日，共有229所公校因學生和教職工感染新冠而臨時關閉。

疫情 公校 疫苗

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