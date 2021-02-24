我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

今年將辦州會考 不列入畢業要求

記者金春香／紐約報導
州教育廳23日宣布，今年春季會考將繼續進行，但該考試不會作為高中畢業生畢業要求。（取自紐約市教育局推特）
州教育廳23日宣布，今年春季會考將繼續進行，但該考試不會作為高中畢業生畢業要求。（取自紐約市教育局推特）

因為新冠疫情，紐約州教育廳上月向聯邦政府申請取消春季州會考(State Test)及6月的高中州會考(Regents)，聯邦教育部22日晚表示，各州仍要提供標準化考試，但在疫情期間考試形式和時長可以做出相應改變；州教育廳23日宣布，今年春季會考將繼續進行，但不會作為高中畢業要求。

州教育廳此前向聯邦申請連續第二年取消會考，理由是州內每個學區受疫情影響的程度不同，若仍舉行考試，對一些學生來說不公平，且很多學生都在遠程上學，難以安排考試。

但教育部22日晚回應，將不會批准地方政府要求取消標準化考試的申請，不過允許各州根據情況將考試時間縮短，改為遠程考試，或推遲考試時間等。

州教育廳23日對聯邦的決定表示失望，但會按照要求，考量所有可能的考試方式；不過，今年的會考將只用來評估學生的學習情況，而不會作為學生畢業所需達標的硬性要求之一，考試結果也不會作為評估學校和教師表現的指標。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門才能獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)。

去年因新冠疫情的爆發導致學校關閉、全面改上網課，州教育廳取消了原訂於3月舉行的2019-2020學年三年級至八年級英文和數學州會考，之後又取消原訂6月舉辦的高中畢業會考，高中畢業年級學生只要通過相應考試科目的課堂學分，就算通過該課程的會考。

目前州教育廳還未宣布今年的高中畢業學術要求。

教育部 高中畢業會考 疫情

上一則

讓非公民投票 布碌崙區長亞當斯支持

下一則

養老院疫情重創 葛謨支持率跌破50%

延伸閱讀

1張圖／紐約州新增確診6654例 89人病亡

1張圖／紐約州新增確診6654例 89人病亡
川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回

川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回
聯邦疫苗站 佛州4都會區下周開打

聯邦疫苗站 佛州4都會區下周開打
為校園重啟準備 洛學區「新冠監測軟體」上線

為校園重啟準備 洛學區「新冠監測軟體」上線
紐約客談／紐約州代孕合法 促平等還是為經濟

紐約客談／紐約州代孕合法 促平等還是為經濟
州教育廳改口 同意市公校要求學生檢測

州教育廳改口 同意市公校要求學生檢測

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
梁彼得案是華人社區大團結下所獲得的第一場勝利。美聯社檔案照

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

2021-02-16 17:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損