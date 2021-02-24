今年將辦州會考 不列入畢業要求

州教育廳23日宣布，今年春季會考將繼續進行，但該考試不會作為高中畢業生畢業要求。（取自紐約市教育局推特）

因為新冠疫情 ，紐約州教育廳上月向聯邦政府申請取消春季州會考(State Test)及6月的高中州會考(Regents)，聯邦教育部 22日晚表示，各州仍要提供標準化考試，但在疫情期間考試形式和時長可以做出相應改變；州教育廳23日宣布，今年春季會考將繼續進行，但不會作為高中畢業要求。

州教育廳此前向聯邦申請連續第二年取消會考，理由是州內每個學區受疫情影響的程度不同，若仍舉行考試，對一些學生來說不公平，且很多學生都在遠程上學，難以安排考試。

但教育部22日晚回應，將不會批准地方政府要求取消標準化考試的申請，不過允許各州根據情況將考試時間縮短，改為遠程考試，或推遲考試時間等。

州教育廳23日對聯邦的決定表示失望，但會按照要求，考量所有可能的考試方式；不過，今年的會考將只用來評估學生的學習情況，而不會作為學生畢業所需達標的硬性要求之一，考試結果也不會作為評估學校和教師表現的指標。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門才能獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)。

去年因新冠疫情的爆發導致學校關閉、全面改上網課，州教育廳取消了原訂於3月舉行的2019-2020學年三年級至八年級英文和數學州會考，之後又取消原訂6月舉辦的高中畢業會考 ，高中畢業年級學生只要通過相應考試科目的課堂學分，就算通過該課程的會考。

目前州教育廳還未宣布今年的高中畢業學術要求。