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亨特高中入學考因疫延期 學生團體、民選官員籲取消

記者顏嘉瑩／紐約報導
被譽為是常春藤大學搖籃的亨特高中，往年入學考試都有大批學生參加，包括眾多華裔。(本報檔案照)
被譽為是常春藤大學搖籃的亨特高中，往年入學考試都有大批學生參加，包括眾多華裔。(本報檔案照)

有「常春藤大學搖籃」美譽的亨特學院附屬高中(Hunter College High School)，歷年1月舉辦的入學考試因新冠疫情，至今仍無限期延緩；而由反對單一入學考試制度、倡導公校多元化的學生團體和民選官員，藉機要求該校取消入學考試，改變錄取制度，以增加該校學生族裔多元化。

不屬於市教育局管轄的亨特高中被譽為「常春藤大學搖籃」，是紐約市乃至全美精英高中裡的精英，常年在各類高中排行榜中位列全美第一，每年錄取的新生代表著紐約市成績最頂尖的1%六年級學生中的四分之一。

該校每年1月底舉行的入學考試更如千軍萬馬過獨木橋，去年就有2500名學生參加考試，爭取175個錄取名額；原訂於上月舉行的新生秋季班入學考試，則因新冠肺炎疫情被延期，校方表示因疫情影響，如今無法確定何時恢復考試。

根據數據，在2018至2019學年，全市公校中有25.5%為非洲裔、40.6%為西語裔，但亨特高中僅有2.4%非洲裔和6.2%西語裔；另外紐約市公校有73%的學生為低收入戶，亨特高中則僅有9%。

1日由反對單一入學考試制度的學生團體舉行記者會，38位民選官員也出席支持，呼籲該校取消入學考試，以增加學生多元化，提出四點要求，呼籲改變入學錄取方式。

學生團體提出四點要求，包括取消2021年的入學考試，以確保職員和師生在疫情間的安全；而為解決2021年的招生問題，校長應與專家協商，研擬公平的錄取學生方式；同時，也應公開過去錄取數據，以提供錄取改革透明可靠的資訊；提出有效、可靠的多元平等錄取計畫，成為之後學校錄取學生的準則。

該行動獲得多年來力推廢除特殊高中入學考試(SHSAT)的市議員巴倫(Charles Barron)等民代的支持；她表示，學校不應該用帶有歧視性的方式招生，相信有許多學生達到亨特高中的入學資質，「但由於這個有偏差的考試，讓很多學生不被錄取」；巴倫說，亨特高中的校領導應該要了解學生要求，改變現有體制。

市公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams)表示，紐約市的公校為全美種族分化最嚴重的系統，他也抨擊資優班，認為不應該用單一考試來決定學生能力；在學生站出來呼求下，威廉姆斯呼籲亨特高中管理層職員應該要尊重學生意見，開啟雙方對話。

亨特高中華裔學生朱曼達(Amanda Cui)則說，身為來自低收入的亞裔學生，被家境好的學生環繞，讓她在學校經常感到孤立，「長期下來會影響到學生心情」；擁有高比例亞裔學生的亨特高中，在2019-2020學年中，亞裔學生擁有35.4%的占比為最高，朱曼達表示，即便亞裔學生比例高，在校的亞裔多來自東亞，無法完整反映紐約市的人種組成，為此應改變。

1日的記者會上，學生們與民選官員站在一起，向亨特高中提出四點要求，要求改變現有招...
1日的記者會上，學生們與民選官員站在一起，向亨特高中提出四點要求，要求改變現有招生制度。(截自視訊會議)

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