教師工會：公校檢測量仍然不足 無法重開初高中

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)稱，紐約市目前在公校的新冠病毒檢測量仍然較少，照目前情況無法讓初高中復課。美聯社

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)日前發表聲明稱，紐約市目前在公校 的新冠病毒檢測 量仍然較少，照目前情況無法讓初高中復課；他表示，市府處理當下的公校隨機檢測和病例追蹤工作已經捉襟見肘，「根本沒有準備好重開更多學校的防疫工作。」

全市公校去年11月因疫情反彈曾暫停實體課三周，隨後教育局 宣布重開幼兒園至五年級學校以及第75學區學校，不少學校能夠提供每周五天的實體課；為確保防疫安全，教育局同意每周對全市850所復課公校、早教中心的20%的學生和教職員工進行隨機檢測，陽性者將被居家隔離，教室和教學樓可能最長被關閉十天。

不過，全市初高中公校仍未恢復實體課，全員仍處於線上教學；穆格魯在聲明中暗示，如果市府無法增加檢測能力，初高中將無法在本學年復課。

不過，教育局稱初高中復課仍在計畫內，教育局發言人斯戴爾(Nathaniel Styer)表示，「我們目前每周對超過20%的供銷人員進行隨機檢測，防疫成效顯著，紐約市仍然是全國唯一能夠為數十萬學生提供實體課程的大學區；我們期待將這一檢測模式盡快應用到初高中的復課當中。」不過，斯戴爾並未透露初高中復課的具體日期。