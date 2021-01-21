我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大陪審團起訴陳剛 學聯望MIT支持受影響師生

消息人士：拜登讓聯邦調查局長雷伊留任

紐約市部分初中錄取抽籤決定 教育組織籲公布抽籤號碼

記者金春香／紐約報導
申請人數超過招生名額的學校，需要用隨機抽籤方式錄取。（市長辦公室提供）
申請人數超過招生名額的學校，需要用隨機抽籤方式錄取。（市長辦公室提供）

教育局上月宣布取消公立初中篩選錄取方式，學生雖然仍可在初中申請中對學校進行排名，但對於申請人數超過招生名額的學校，需要用隨機抽籤方式錄取；本周教育局解釋抽籤運作程序，學生會被給予一串包含字母和數字的序列號作為抽籤號碼，「紐約市加強課程和教育家長領導」(PlaceNYC)20日要求教育局在學生申請過程中就公布每個人的抽籤號碼，以確保整個過程的透明性和公平性。

市長和教育總監上月18日宣布中學改革方案，包括取消初中入學審核，兩年內逐步淘汰學區就近入學，以及四年內將教育多元化拓展到全市32個學區。

目前全市有近200所初中採取篩選錄取的招生辦法，占所有初中的40%，通過學業成績、出勤、紀律紀錄、特別評估、面試或其它衡量標準等選拔學生，但由於新冠疫情，去年四年級的學生沒有進行標準化考試，且因學生改上網課，出勤考核政策也改變，篩選錄取政策難以適用。

教育局宣布將篩選錄取的招生辦法暫停一年，如果某所學校的申請人數超過錄取名額，將使用電腦抽籤隨機分配。

本周教育局終於在近一個月後公布抽籤細節，表示抽籤號碼將是一串包含數字和字母的十六進制數字，但不會將每個學生的號碼公開，理由是家長難以理解這些數字。

「紐約市加強課程和教育家長領導」認為教育局不公布抽籤號碼的理由極為牽強，指出與其以家長看不懂十六進制數字為理由而不公開號碼，教育局應該教學生們如何將該數字轉變為可讀數字，這個過程並非那麼複雜，而每一個家庭也都應該在初中申請截止日期前獲得自己的抽籤號碼，這樣才能保證多有學生和家長更好地規畫各自的申請，他們也鼓勵家長發送電郵至[email protected]詢問自己的抽籤號碼。

教育局 紐約市 招生

上一則

紐約市地鐵新型R211列車 預計4月抵達

下一則

疫苗短缺 紐約市15個接種站暫停營業至周日

延伸閱讀

紐約市地鐵新型R211列車 預計4月抵達

紐約市地鐵新型R211列車 預計4月抵達
莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周

莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周
紐約市教育局網站 登錯報考SHSAT截止日期

紐約市教育局網站 登錯報考SHSAT截止日期
紐約市7.2萬高中生 去年春季學期學分不足

紐約市7.2萬高中生 去年春季學期學分不足
川普卸任 紐約市警擬削減川普大廈周邊警力

川普卸任 紐約市警擬削減川普大廈周邊警力
參選市主計長 魏普林獲寇頓背書

參選市主計長 魏普林獲寇頓背書

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診127萬 新增死亡185人

2021-01-20 20:53
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

2021-01-19 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心
拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統

拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統
陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」
拜登簽署首批行政命令 重新加入WHO、100天戴口罩等

拜登簽署首批行政命令 重新加入WHO、100天戴口罩等