紐約市部分初中錄取抽籤決定 教育組織籲公布抽籤號碼

申請人數超過招生名額的學校，需要用隨機抽籤方式錄取。（市長辦公室提供）

市教育局 上月宣布取消公立初中篩選錄取方式，學生雖然仍可在初中申請中對學校進行排名，但對於申請人數超過招生 名額的學校，需要用隨機抽籤方式錄取；本周教育局解釋抽籤運作程序，學生會被給予一串包含字母和數字的序列號作為抽籤號碼，「紐約市 加強課程和教育家長領導」(PlaceNYC)20日要求教育局在學生申請過程中就公布每個人的抽籤號碼，以確保整個過程的透明性和公平性。

市長和教育總監上月18日宣布中學改革方案，包括取消初中入學審核，兩年內逐步淘汰學區就近入學，以及四年內將教育多元化拓展到全市32個學區。

目前全市有近200所初中採取篩選錄取的招生辦法，占所有初中的40%，通過學業成績、出勤、紀律紀錄、特別評估、面試或其它衡量標準等選拔學生，但由於新冠疫情，去年四年級的學生沒有進行標準化考試，且因學生改上網課，出勤考核政策也改變，篩選錄取政策難以適用。

教育局宣布將篩選錄取的招生辦法暫停一年，如果某所學校的申請人數超過錄取名額，將使用電腦抽籤隨機分配。

本周教育局終於在近一個月後公布抽籤細節，表示抽籤號碼將是一串包含數字和字母的十六進制數字，但不會將每個學生的號碼公開，理由是家長難以理解這些數字。

「紐約市加強課程和教育家長領導」認為教育局不公布抽籤號碼的理由極為牽強，指出與其以家長看不懂十六進制數字為理由而不公開號碼，教育局應該教學生們如何將該數字轉變為可讀數字，這個過程並非那麼複雜，而每一個家庭也都應該在初中申請截止日期前獲得自己的抽籤號碼，這樣才能保證多有學生和家長更好地規畫各自的申請，他們也鼓勵家長發送電郵至[email protected]詢問自己的抽籤號碼。