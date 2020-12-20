特殊高中考試 家長告教育局 要求30天內舉辦

紐約市家長提告市教育局，要求30天內舉辦特殊高中入學考試。(本報檔案照)

「無確切日期就等於取消。」多名家長19日向曼哈頓高等法院提起訴訟，要求市教育局 在30天內舉行特殊高中考試(SHSAT)；雖然市長白思豪 與市教育局18日表示將在2020年1月27日開始安排考試，但未公布具體日期，引起了許多家長懷疑，代表家長的律師甚至表示這是市府企圖取消考試的「陰謀」。

白思豪在18日宣布初、高中招生改革的同時，終於將特殊高中考試報名與預計考試時間提上日程，報名將從本月21日至明年1月15日截止，考試時間將從1月27日起在各申請者目前就讀的初中展開，以避免人員流動造成接觸感染。

但市教育局仍未說明考試的具體時間，教育總監卡蘭扎 (Richard Carranza)在給家長的一封聲明中表示，考試將在1月底實施；教育局發言人則是告訴記者，1月27日那周開始會逐步安排考試時間。兩者說法不完全一致。

在訴訟中代表家長們的律師赫爾德(Marc Held)表示，白思豪此舉是一個「詭計」,「沒有安排約會，實質上就是取消了，這顯然是他的最終目的。」

起訴書稱，白思豪和卡蘭扎很長一段時間內刻意迴避談論進行這項考試，市教育局也沒有為場地、準備、監考、評分等提前安排或做出計畫，甚至沒有與出題者敲定考試內容。

起訴書還稱，教育局「還沒有打好本屆特殊高中考試地基，甚至沒有起草計畫，這嚴重違反州法律，因為很可能意味著2020年SHSAT「沒有被安排，更可能被取消」。

訴訟中提到，卡蘭扎在今年5月疫情最嚴重時向校長們發出一份聲明，「永遠不要浪費一個好的危機(新冠疫情)，來改變一個系統。」

數據顯示，去年大約有2萬7000名學生參加SHSAT考試，其中4265名學生得到好成績；收到錄取通知書的學生中，亞裔學生占54%最多，其次是白人學生占25.1%、西語裔學生占6.6%、非洲裔學生占4.5%。

白思豪和卡蘭扎長期以來一直希望廢除SHSAT，稱它抑制了非洲裔和西語裔學生進入精英學校；在18日的記者會上，白思豪重申他對特殊高中錄取制度的失望，稱「這是一個需要改變的現狀」。