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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

醫療團體促擴大師生檢測 防堵疫情

記者顏嘉瑩／紐約報導
SOMOS表示，疫情期間總共為超過6萬5000名學童進行檢測，平均陽性率約為0.75%。(取自SOMOS推特)
SOMOS表示，疫情期間總共為超過6萬5000名學童進行檢測，平均陽性率約為0.75%。(取自SOMOS推特)

和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)與教師聯合工會(United Federation of Teachers)7日在曼哈頓舉辦記者會，表示雖然疫苗問世，等到普及仍須一段時間，期間社區和家長仍不可輕忽，應積極接受檢測，才能有效防堵疫情

該聯盟月前宣布，為曼哈頓上城及布朗士的300所位於少數族裔社區的學校，提供符合國家標準的免費新冠病毒檢測；根據該聯盟，疫情期間總共為超過6萬5000名學童進行檢測，平均陽性率約為0.75%。

SOMOS負責人塔拉傑(Ramon Tallaj)表示，在公校重開之時，該聯盟也會繼續為包括移民社區等免費檢測，確保最需要幫助的社區能夠得到資源，以創造更好的環境，讓學童感到安全。

市教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說，當天記者會的重點，是希望讓每個社區、學校都知道檢測的重要性，「接受檢測是最能夠有效防止疫情再擴散的方法。」

他表示，目前紐約市開放公校，擁有全美最嚴格的規定，包括個人防護設備、校舍通風，以及每周檢測每所學校的20%在校人員等；而在諸多防疫步驟內，檢測能夠真正看到病毒是否在小範圍內出現傳播，如此才能更有效防堵疫情；「我了解檢測會讓有些人感到不舒服，但這是為了讓城市更安全。」

SOMOS總裁、醫生陳治年說，該組織在全市有超過100個檢測點，而在移民社區也設有多語言檢測站，用病患熟悉的語言、文化來與他們溝通；他表示，如今第二波疫情襲來，紐約市公校重開，作為醫生，將提供服務保證所有學生、家庭的安全，並為移民社區提供應有的防疫資源。

另外，針對市長白思豪(Bill de Blasio)7日宣布，史泰登島防疫「橙區」範圍內的學校已經滿足州府重開標準，預計將於9日(周三)重開，穆格魯對此表示反對，認為本周是首周市府要求每周20%的在校人員進行檢測，應該先試行後才決定是否能進一步重開橙區範圍學校，不應貿然重開。

7日低年級公校重返校園，SOMOS呼籲應積極接受檢測，才能有效防堵疫情。(取自市...
7日低年級公校重返校園，SOMOS呼籲應積極接受檢測，才能有效防堵疫情。(取自市長白思豪推特)

檢測 疫情 紐約市

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