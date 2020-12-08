我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

容閎小學返校多華生 比首次復課更多

記者顏嘉瑩／紐約報導
譚玲芳表示，學校防疫物資充足，每晚也會在校舍消毒，確保學生安全。(記者顏嘉瑩/攝影)
譚玲芳表示，學校防疫物資充足，每晚也會在校舍消毒，確保學生安全。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市7日五年級以下學生得以重返校園上實體課，位於曼哈頓華埠的容閎小學(P.S. 124)當日有約80名學生到校上課，其中大部分為華裔；該校校長譚玲芳表示，到校上實體課的學生超過全校學生12%，比9月首次復課時還多；為了保護學生的健康，該校也實施小班制，每班僅有12至13名學生，確保彼此保持社交距離。

容閎小學的華裔學生比率約為94%，目前有650名學生，譚玲芳表示，7日恢復實體課首日出席率不錯，約有80人；她說，該校在9月中恢復實體課時，則約有70人到校，均多為華裔學生；教職員則有30%到校上班。

為了減少學生的彼此接觸，容閎小學開設了八個班級，每個班級僅容納12至13名學生，在上課期間也保持窗戶開啟，以利通風；譚玲芳說，由於近日氣溫較低，在7日開課前，也提前通知家長，為孩子注意保暖。

市府要求學校每周要針對20%的在校人員進行新冠檢測，且參與實體課的學生和教職員還需簽署檢測同意書，譚玲芳表示，有些家長英文不好，或是礙於家中沒有電腦、印表機等資源，7日上課時有部分學生未交回檢測同意書，該校也將中文的空白檢測同意書列印出來，讓學生帶回家給家長簽名，學校輔導老師也會透過電話，輔導有需要的家長。

譚玲芳也展示該校目前的防疫物資，表示口罩、手套、防護面罩等已足夠未來30天的使用量，另外學校每天晚上也會在教室、廁所、走廊等空間消毒，確保學生到校上課的安全。

容閎小學在7日重開首日有約80名學生到校上課，其中有大部份為華裔。(記者顏嘉瑩/...
容閎小學在7日重開首日有約80名學生到校上課，其中有大部份為華裔。(記者顏嘉瑩/攝影)

檢測 華裔 紐約市

上一則

法拉盛街頭搶案 受害人全為亞裔

下一則

19萬學生返校 初中估下月復課

延伸閱讀

紐約市19萬學生今日返校 白思豪：初中或於下月重開

紐約市19萬學生今日返校 白思豪：初中或於下月重開
把位子讓出來！復課首周學生無故缺勤 將轉網課

把位子讓出來！復課首周學生無故缺勤 將轉網課
美擬推「小學以下學童」返校 紐約下周陸續復課

美擬推「小學以下學童」返校 紐約下周陸續復課
疫情反撲 馬州哈維郡公校叫停實體課

疫情反撲 馬州哈維郡公校叫停實體課
遭勒索病毒駭入！巴爾的摩公校復課未定

遭勒索病毒駭入！巴爾的摩公校復課未定
紐約市公校小學及以下 下周一復課

紐約市公校小學及以下 下周一復課

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約市住院率續增 下周一恐將關閉堂食

2020-12-07 21:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同