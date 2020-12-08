容閎小學返校多華生 比首次復課更多

譚玲芳表示，學校防疫物資充足，每晚也會在校舍消毒，確保學生安全。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 7日五年級以下學生得以重返校園上實體課，位於曼哈頓華埠的容閎小學(P.S. 124)當日有約80名學生到校上課，其中大部分為華裔 ；該校校長譚玲芳表示，到校上實體課的學生超過全校學生12%，比9月首次復課時還多；為了保護學生的健康，該校也實施小班制，每班僅有12至13名學生，確保彼此保持社交距離。

容閎小學的華裔學生比率約為94%，目前有650名學生，譚玲芳表示，7日恢復實體課首日出席率不錯，約有80人；她說，該校在9月中恢復實體課時，則約有70人到校，均多為華裔學生；教職員則有30%到校上班。

為了減少學生的彼此接觸，容閎小學開設了八個班級，每個班級僅容納12至13名學生，在上課期間也保持窗戶開啟，以利通風；譚玲芳說，由於近日氣溫較低，在7日開課前，也提前通知家長，為孩子注意保暖。

市府要求學校每周要針對20%的在校人員進行新冠檢測 ，且參與實體課的學生和教職員還需簽署檢測同意書，譚玲芳表示，有些家長英文不好，或是礙於家中沒有電腦、印表機等資源，7日上課時有部分學生未交回檢測同意書，該校也將中文的空白檢測同意書列印出來，讓學生帶回家給家長簽名，學校輔導老師也會透過電話，輔導有需要的家長。

譚玲芳也展示該校目前的防疫物資，表示口罩、手套、防護面罩等已足夠未來30天的使用量，另外學校每天晚上也會在教室、廁所、走廊等空間消毒，確保學生到校上課的安全。