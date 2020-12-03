我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

把位子讓出來！復課首周學生無故缺勤 將轉網課

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，若學生復課首周出現無正當理由的缺勤，就可能失去實體課的坐席，轉為線上教學。（市長辦公室提供）
白思豪表示，若學生復課首周出現無正當理由的缺勤，就可能失去實體課的坐席，轉為線上教學。（市長辦公室提供）

紐約市小學及以下低年級將於下周恢復實體課，市長白思豪(Bill de Blasio)2日表示，目前已選擇混合教學的公校學生，若復課首周出現無正當理由缺勤，就可能失去實體課的座席，將被轉為完全線上教學；他表示，此舉是為了讓教育局和各校更好地確定剩餘學年實體課學生的數量，方便安排人力，並且盡快實現每周五天的實體課。

白思豪說，一些學校復課後就可以立刻實施每周五天的實體課，但也有一些學校因為場地、人力問題，無法馬上實施，但也會率先為最有需要的孩子提供每周五天的實體課，「實體課座席非常珍貴，如果你不好好利用，就應該走人，不能腳踏兩條船。」

然而，即便小學恢復實體課，目前仍有許多公校學生只能每周到校一天，也就意味著下周若上課日當天無故缺勤，就將失去實體課坐席；對此教育局表示，市府的這一政策其實一個多月以前就已公布，包括隔離、照顧親屬病患等原因都可被視作正當缺勤理由；白思豪也表示，公校兩個月前就已復課，如果學生到現在還不能按時到校，就說明家長沒有盡到責任。

他也提醒家長，下周學生到校前家長必須提交檢測同意書，家長可以登錄mystudent.nyc提交，也可以提交紙本由學生帶到學校。

白思豪重申，理解家長對疫情的擔憂，但表示學校依然非常安全，相比社區其他地方，是疫情控制最好的區域；而且復課之後還會加大檢測力度，料將變得更加安全。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，學校無法避免人員從外面感染，目前疫情全面反彈，學校面臨的疫情風險增加是不可避免的，只能以加強預防為主，市府有信心確保學校不成為疫情爆發或大規模傳播的場所。

此外，目前全市單日檢測陽性率和七天平均陽性率已經分別高達4.76%和4.08%，七天平均新增病例超過1800例，已遠超過市府次此前設置的警戒線；白思豪表示，此前設置的警戒線是根據夏天疫情制定的，已不能反映目前情況，市府將考慮調整指標並改變呈現方式。

白思豪表示，若學生復課首周出現無正當理由的缺勤，就可能失去實體課的坐席，轉為線上...
白思豪表示，若學生復課首周出現無正當理由的缺勤，就可能失去實體課的坐席，轉為線上教學。（市長辦公室提供）

疫情 白思豪 教育局

上一則

等公車突掉15呎深鼠窩 布朗士男告大樓業主

下一則

佛奇：最早明年夏末 紐約可望恢復正常

延伸閱讀

紐約市新冠住院數 3周翻倍…白思豪請這些人別出門

紐約市新冠住院數 3周翻倍…白思豪請這些人別出門
美擬推「小學以下學童」返校 紐約下周陸續復課

美擬推「小學以下學童」返校 紐約下周陸續復課
紐約市公校小學及以下 下周一復課

紐約市公校小學及以下 下周一復課
紐約市3-K、Pre-K以及K-5公校12.7重開 初高中維持線上教學

紐約市3-K、Pre-K以及K-5公校12.7重開 初高中維持線上教學
挽救小商業 白思豪籲紐約客買本地貨

挽救小商業 白思豪籲紐約客買本地貨
挽救疫情衝擊 白思豪鼓勵紐約客節日購物多選本地商品

挽救疫情衝擊 白思豪鼓勵紐約客節日購物多選本地商品

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診逼近9千例 陽性率4.63%

2020-12-02 20:30
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報