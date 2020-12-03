把位子讓出來！復課首周學生無故缺勤 將轉網課

白思豪表示，若學生復課首周出現無正當理由的缺勤，就可能失去實體課的坐席，轉為線上教學。（市長辦公室提供）

紐約市小學及以下低年級將於下周恢復實體課，市長白思豪 (Bill de Blasio)2日表示，目前已選擇混合教學的公校學生，若復課首周出現無正當理由缺勤，就可能失去實體課的座席，將被轉為完全線上教學；他表示，此舉是為了讓教育局 和各校更好地確定剩餘學年實體課學生的數量，方便安排人力，並且盡快實現每周五天的實體課。

白思豪說，一些學校復課後就可以立刻實施每周五天的實體課，但也有一些學校因為場地、人力問題，無法馬上實施，但也會率先為最有需要的孩子提供每周五天的實體課，「實體課座席非常珍貴，如果你不好好利用，就應該走人，不能腳踏兩條船。」

然而，即便小學恢復實體課，目前仍有許多公校學生只能每周到校一天，也就意味著下周若上課日當天無故缺勤，就將失去實體課坐席；對此教育局表示，市府的這一政策其實一個多月以前就已公布，包括隔離、照顧親屬病患等原因都可被視作正當缺勤理由；白思豪也表示，公校兩個月前就已復課，如果學生到現在還不能按時到校，就說明家長沒有盡到責任。

他也提醒家長，下周學生到校前家長必須提交檢測同意書，家長可以登錄mystudent.nyc提交，也可以提交紙本由學生帶到學校。

白思豪重申，理解家長對疫情 的擔憂，但表示學校依然非常安全，相比社區其他地方，是疫情控制最好的區域；而且復課之後還會加大檢測力度，料將變得更加安全。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，學校無法避免人員從外面感染，目前疫情全面反彈，學校面臨的疫情風險增加是不可避免的，只能以加強預防為主，市府有信心確保學校不成為疫情爆發或大規模傳播的場所。

此外，目前全市單日檢測陽性率和七天平均陽性率已經分別高達4.76%和4.08%，七天平均新增病例超過1800例，已遠超過市府次此前設置的警戒線；白思豪表示，此前設置的警戒線是根據夏天疫情制定的，已不能反映目前情況，市府將考慮調整指標並改變呈現方式。