疫情反彈 長島多校11.30起關閉一周

長島多個學區通知校園將從30日起繼續關閉一周，所有學生轉為線上教育；圖為長島上戶外課的學生。(記者曹健／攝影)

紐約疫情 反彈，長島 多個學區 通知學校從30日(下周一)起關閉一周，所有學生轉為線上教育；兒童醫生表示，民眾一般接觸病毒五到七天後才具有傳染性，意味著部分返家慶祝感恩節的師生可能在校外接觸病毒，建議學校至少在節後暫停面對面教學一周，重新檢測病毒後再開放校園。

根據傳統，全美學生一般在感恩節後的周一返校上課，但今年因疫情蔓延，長島部分學區擔心學生與教職人員在節日期間可能接觸病毒，因此宣布關閉學校一周，改為完全線上教學。

對此，石溪兒童醫院(Stony Brook Children's Hospital)傳染病科主任納赫曼(Sharon Nachman)表示，感恩節期間，學生與教職工接觸病毒的機會增加，民眾一般在接觸五到七天後才具有傳染性，因此呼籲學校在假期後，至少關閉學校一周，再對相關人員進行篩檢，達到標準後，重新開放學校。

根據長島學區的通知，蘇福克郡(Suffolk County)的哈帕克鎮(Hauppauge)、 偉達克(Wyandanch)、南國(South Country)與中艾斯利普(Central Islip)，以及納蘇郡的罕普斯狄鎮(Hempstead)、韋斯特伯利(Westbury)與該郡的合作性教育服務(BOCES)學校，都宣布關閉校園一周，所有學生轉為遠程教育。

哈帕克鎮學區總監哈瑞(Dennis O' Hara)在通知中表示，目前尚無任何證據顯示，學區的公校內有疫情傳播的跡象；但他表示，學生與教職人員在校外的活動恐增加染疫風險，因此決定暫時關閉學區內公校的面對面教學，「我尤其擔心感恩節後疫情的爆發」。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)在感恩節前表示，該郡疫情增長的傳染源來自私人聚會或大型派對，並非來自學校，並承諾確保學校開放，「我將盡全力保證學生到校上學，關閉學校是最後一步」。

納蘇郡大頸和馬薩佩瓜(Massapequa)、蘇福克郡河頭鎮(Riverhead)和漢普頓灣(Hampton Bays)日前被州府列為黃色防疫區，根據防疫要求，這些學校要求對到校上課師生的20%檢測是否染疫，但多數學區在截稿前尚未宣布感恩節後關閉校園通知。