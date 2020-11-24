公校時開時關 家長無所適從

市府公校將按年齡重開，華人家長希望政府妥善規畫，反復無常令人無所適從。(取自市教育局推特)

紐約市公校 再度因疫情 而關閉後，針對市長白思豪(Bill de Blasio)23日表示將按年級從小到大、分階段重開，華人家長多表示贊同，認為低年級孩子在家上網課難吸收外，也更需要與同儕社交；但也有家長指出，公校反復開了又關，令家長無所適從。

紐約市所有公校於上周再度關閉，讓不少選擇讓子女混合式教學的家長感到挫折，認為線上授課效果遠不及實際面授。

孩子就讀幼稚園的華人家長孫宇捷，在疫情期間為孩子選擇部分到校、部分線上的混和教學模式；孫宇捷表示，根據數據分析，10歲以下兒童傳播病毒的概率顯著低於10到19歲的青少年，不僅年紀愈小愈不易感染，對於網課的接受程度也更低，且比起實際上的學習成效，幼稚園的孩子更需要和自己同齡的孩子交流，也需要透過與老師面對面的教學來提高英語能力。

孫宇捷以自己為例指出，孩子在家準備學習資料會更習慣依賴父母，在學校則可以培養獨立作業，讓孩子成長更快；他也認為，年幼的孩子上網課還需家長在旁輔助監督，華人家庭若有多個年齡較小的孩子，很難照顧好每個孩子的學習，更遑論提供一個安靜、不受打擾的學習環境，他期待孩子能早日回到學校上課。

家長黃曉紅和陳Molly則認為，年齡較大的孩子也應該有選擇到校學習的權利；她們認為，長時間在家學習，對孩子的社交等多方面都有深遠影響，孩子在家使用電腦上課，容易無法約束，開始玩電動遊戲，也令許多家長擔心。

家長陳麗娜則說，雖然是因疫情而無奈再次關閉公校，但政府做法朝令夕改，讓家長無所適從，也讓許多雙薪家長頭痛，希望政府能夠妥善規畫，不要讓學校開了又關。