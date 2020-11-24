從低到高年級 公校將分段重開…白思豪籲家長填同意書 加大檢測

市府計畫將再按從低到高年級，分階段進行公校返校復課。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)23日表示，市府將致力盡快重開公校 ，計畫在加大新冠檢測 量的前提下，參照9月底首次公校重開時採用的分階段模式，再按從低到高年級的順序分批次重啟返校；但他表示無法給出明確的重開日期，指出全市已在被納入「聚集防疫計畫」邊緣，若紐約市進入防疫「橙區」，公校重開權限將被收歸州府。

白思豪說，按州府標準，紐約市恐最快將於下周進入防疫「橙區」，關閉堂食和健身房，市府也需和州府協商，來制定更為嚴格的公校重開標準；州府此前表示，紐約市以外的「橙區」內學校須增加檢測量才能重開，學生和教職員工須檢測陰性後才能返校，同時學校須每周檢測25%的在校人員。

白思豪表示，市府目前計畫參照此前的公校分階段重開標準，來制定第二次返校計畫；第一階段重開的將是為特殊需求學生服務的第75學區公校，其次將按照學生年齡由小到大的順序，依次重開3-K/Pre-K學校、小學、中學和高中。

但白思豪未給出明確的公校重開日期；按照州府標準，若紐約全市進入防疫「橙區」，州府就將接管公校重開事宜。

根據州府規定，被納入「聚集防疫計畫」的「紅區」和「橙區」內的學校必須關閉，此後學校在所處社區被列入防疫區日起、關校滿四天，在確保所有到校人員檢測全部為陰性，且能保證對所有人員每周檢測後，才可在防疫區宣布日的第五天後重開；但州長葛謨此前曾表示，因紐約市無法保證檢測量，州府將與市府商議其他重開標準。

白思豪表示，公校重開以擴大檢測量為重要前提，呼籲更多家長填寫子女的檢測同意書，只有更多學生檢測，才能讓公校盡快重開。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane D. Williams)和市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)支持白思豪提出的分階段重啟計畫，指出這是公校安全重啟的必經途徑；但他們也指出，如今學生不知何時能重返校園，市府當務之急是想辦法提高遠程教學質量。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)則表示，他向市府建議，應參照不同地區的陽性率，分區重開校園，「在紐約市很大一部分的地區都維持相對低的陽性率時，我們不認為市府有必要讓全市所有公校全保持線上教學。」