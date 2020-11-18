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染疫率達3.5% 紐約長島納蘇郡郡長：學校繼續開

記者牟蘭／紐約報導
長島納蘇郡郡長表示，雖然該區的確診率到5月經濟重啟以來人數最多，但這些傳染源來自大型派對與家庭聚會，並非學校，因此將繼續開放尚未出現確診病例學校的面對面授課；圖為大頸學校開學。(記者曹健／攝影)
長島納蘇郡郡長表示，雖然該區的確診率到5月經濟重啟以來人數最多，但這些傳染源來自大型派對與家庭聚會，並非學校，因此將繼續開放尚未出現確診病例學校的面對面授課；圖為大頸學校開學。(記者曹健／攝影)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長與衛生局長18日表示，該區的確診率、染疫住院率以及重病患者連日增加，達到5月經濟重啟以來人數最多的一天，但這些傳染源來自大型派對與家庭聚會，並非學校，因此將繼續開放尚未出現確診病例學校的面對面授課。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，截止18日上午11時，該區的染疫率達3.5%，已連續七天超過3%，共有147名確診患者入院治療，其中26日在加護病房，15人需要依靠呼吸器維生。

庫倫表示，自5月經濟重啟以來，當天的新增染疫率達到紀錄最多，「很不幸，長島納蘇郡也在這次全國的疫情反彈名單中，目前對全區而言是非常重要的時刻」。

即使新增染疫率超過3%，但庫倫與衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)表示，學校並非這次疫情反彈的主要傳染源，尚未有全面停止面對面教學的計畫；艾森斯坦表示，信息顯示，學生並沒有在學校傳播病毒，反而是學校中教職人員增加了學校的確診率。

艾森斯坦說，目前的調查顯示，該區病毒主要來源為大型派對或家庭聚會，染疫群體為青年人，他們因在聚會上不戴口罩且不保持社交距離，造成嚴重的交互感染。

納蘇郡學區教育顧問、BOCES 學區總監岱林(Robert Dillion)表示，目前有106所學校因染疫人數超過兩人，暫時關閉，其中22所學校已轉為完全線上教學；他說，學校雖然不是疫情主要傳染源，但每名上學的學生與教職工都應保持警惕，避免疫情傳播，「在學校開放階段我們要確保(防疫)工作做到最好」。

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