我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

紐約市教育局呼籲學生回校上課 華裔家長：仍不安心

記者張晨／紐約報導
市教育局呼籲學生回校上課，華裔家長：仍不安心。(市長辦公室提供)
市教育局呼籲學生回校上課，華裔家長：仍不安心。(市長辦公室提供)

教育局10日晚呼籲公校學生家長——「讓你的孩子去上課」，原因是因為一些孩子在新冠疫情爆發期間註冊了線上下的混合教學，但實際上並沒有參加在校的教育項目。

教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon) 表示，由於教師、資源和教室等資源的短缺，我們的學校無法繼續為那些沒來上課的學生提供名額。

教育局早些時候曾表示，今年在混合式教學註冊約50萬名學生中，只有28萬3000名學生在實體課堂上出現過，與其長途跋涉去參與面對面授課，許多學生依然選在家中遠程上課。

根據目前教育局的新規，學生父母需在本月15日前做出決定，他們只能將自己的孩子從遠程模式轉換為混合模式。

「從30日(周一)開始，為了以他們想要的學習方式最好地服務於所有學生，教育局希望明確這樣的期望：如果你在混合學習中，你的學校希望你親自到校上學。」奧漢倫說。

市教育局官員表示，目前混亂的出勤模式使操作更加複雜；而市府則強調，學校的感染率一直很低，而且親自學習是安全的。

奧漢倫說：「開學的前六周，取得了可喜的成績——紐約是讓學生親自返校的最大學區，到目前為止，通過隨機測試，我們的陽性確診率在為0.17%。」

但最近全市新冠的確診率又出現了第二輪的攀升，每日確診率趨近於3%，而這也也讓一些家長躊躇；華裔家長林莉君表示，有些華裔家庭的居住模式仍為老少幾代人，而且不能確保孩子在校時能和100%避免和其他人接觸，仍然存在風險。

而市長白思豪(Bill de Blasio)表示，如果全市的感染率在連續七天的平均水平達到3%，那麼學校就會完全關閉，目前參與混合教學的孩子通常每周上學一到三次。

編輯推薦

教育局 華裔 紐約

上一則

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

延伸閱讀

全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線

全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線
布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開

布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開
紐約市警爆退休潮 今年前9月人數比去年整年多25%

紐約市警爆退休潮 今年前9月人數比去年整年多25%
紐市心理健康急救隊明年2月試點 打911可求助

紐市心理健康急救隊明年2月試點 打911可求助
白思豪：紐約市已「非常接近」第2波疫情 經濟恐再停擺

白思豪：紐約市已「非常接近」第2波疫情 經濟恐再停擺

抗議潮再起 白思豪：不會包圍和平示威者

抗議潮再起 白思豪：不會包圍和平示威者

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
紐約州長葛謨認為，在白登宣誓就任前疫情將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩個月。取自joebiden.com

疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

2020-11-08 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」
驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸