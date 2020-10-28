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1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

紐約市未成年人 確診首破3%

記者洪群超／紐約報導
全市5至17歲的未成年人新冠陽性率首達3.48%，但市長和教育總監仍保證公校很安全，家長可放心讓子女返校。（市長辦公室提供）
全市5至17歲的未成年人新冠陽性率首達3.48%，但市長和教育總監仍保證公校很安全，家長可放心讓子女返校。（市長辦公室提供）

根據市衛生局數據，紐約市五至17歲的未成年人新冠檢測陽性率首破3%大關；不過，市長白思豪(Bill de Blasio)及教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)堅稱全市公校系統師生的新冠陽性率仍極低，呼籲更多家長讓子女返校上課。

數據顯示，26日全市進行新冠檢測的2499名5至17歲未成年人中，有87人呈陽性，陽性率達3.48%；全市至26日的14天內5至17歲陽性率則為1.4%。

市府在公校重開方案中，指出若全市新冠陽性率恢復到3%，就將再度關閉公校；不過，白思豪和卡蘭扎都一再指出，從本月恢復各年級實體課以來，公校對師生的新冠抽檢結果顯示感染率非常低，陽性率僅為0.15%，呼籲公校家長放心將子女送回學校上課。

歷經多次推遲開學日，加上皇后區和布碌崙(布魯克林)數百公校因社區疫情回升而再度被關閉兩周，越來越多家長選擇讓子女全部在家上網課。

根據教育局數據，選擇到校上實體課的公校學生僅剩28萬人，不到學生總數四分之一；而選擇上實體課的學生在需返校的日子若選擇不到校而仍在家上網課，也仍然算出勤，不屬於缺勤，導致越來越多學生雖選實體課、但已不到校，眾多公校教師反映，實體上課日到校學生已寥寥無幾。

白思豪和卡蘭扎日前再度呼籲家長送子女回校上課，目前選擇全部遠程上課的家長可在11月2日至15日期間，重新改回實體課和網課混合教學模式；白思豪表示，公校是安全的，沒有爆發疫情，家長可放心送子女回學校，實體課的教學質量更高。

家長可登錄網站http://schools.nyc.gov/covidresults，查詢子女所在學校的新冠檢測結果。

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