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僅四分之一學生選混合教學 白思豪籲家長重新選擇

記者和釗宇／紐約報導
紐約公校學生在戶外上課。(美聯社)
紐約公校學生在戶外上課。(美聯社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)26日表示，目前僅有逾28萬公校學生選擇回校上實體課，僅占學生總數的不到25%；他表示，目前對公校的新冠病毒隨機檢測結果顯示，公校沒有出現疫情，他呼籲目前選擇遠程教學的家長，在11月初將開始的新一輪混合教學選擇中，選擇回校上課，讓學生享受更高質量的教學。

根據教育局公布的數據，目前共有超過28萬公校學生選擇混合教學模式，僅112萬公校學生總數量的不到四分之一；同時，公校學生每日的出勤率為85.3%，其中實體課出勤率82.9%，遠程授課出勤率85.5%；相比之下，疫情之前的出勤率為91%左右。

同時，白思豪表示，目前公校師生新冠病毒隨機檢測的陽性率僅為0.15%，越來越多的證據表明公校是安全的；此外，家長可以在市府公布的網站上查詢各學校的檢測結果，網址是schools.nyc.gov/covidresults。

白思豪表示，所有已選擇完全遠程教學的公校家長和學生，在11月2日至15日期間，可以在教育局網站申請回到混合教學，網址是schools.nyc.gov/returntoschool2020；他表示，目前的數據可以證明公校是安全的，沒有發生疫情，呼籲更多家長送孩子回到學校；教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，實體教學的質量顯然更高，教育局未來將繼續優化服務，爭取將出勤率提升至疫情之前的水平。

公校 教育局 疫情

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