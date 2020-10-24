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疫情為由 教育局擬取消資優班考試

記者牟蘭／紐約報導
卡蘭扎(講話者)暗示計畫改革資優班錄取與教學模式，引發華裔家長的不滿；圖為卡蘭扎參加戶外教學的活動。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎(講話者)暗示計畫改革資優班錄取與教學模式，引發華裔家長的不滿；圖為卡蘭扎參加戶外教學的活動。(記者牟蘭／攝影)

市教育總監日前與皇后區家長資訊委員會對話時表示，市教育局正在權衡如何加快實施「今年以及未來教育項目」進度，暗示計畫取消資優班(Gift and Talented)考試；華裔家長對此表示，他們早料到市教育局的決定，擔憂市教育局日後再藉口疫情，進一步取消特殊高中入學考試(SHSAT)與篩選學校的錄取制度，稱將發起更多示威，甚至訴諸法律，維護學生利益。

卡蘭扎(Richard Carranza)21日晚與皇后區家長資訊委員會對話時表示，市教育局正在權衡如何加快實施今年以及未來教育項目進度；他表示，疫情打亂了出勤率與成績評定機制，影響競爭性教育項目錄取，「這是一個很好的機會讓我們改革，我們並不想錯過這個機會」。

針對資優班，卡蘭扎表示，遠程教育能擴大接受優質教育資源學生的人群，而資優班只能在限定的範圍內，為部分學生提供教育，但數位教育卻打破這個屏障，「遠程教學意味著更多學生可以接受優質的教育，不僅僅局限在一個教室中」。

資優班、篩選學校以及特殊高中入學考試，是卡蘭扎上任後致力的三大教育改革項目，但引起包括華裔在內的多數家長不滿；疫情發生後，原定於11月6日與7日舉辦的SHSAT考試被延後，卡蘭扎曾承諾10月中旬公布今年的考試方案，但直至23日市教育局並未公布任何信息。

華裔家長、第29選區市議員參選人臧東慧表示，華裔家長早已料到卡蘭扎會藉口疫情，企圖取消資優班、特殊高中入學考試與篩選學校的錄取制度；他說，紐約市有上萬名學生已為這些考試準備了一年甚至多年，希望通過一個公平的制度獲得教學資源。

臧東慧批評卡蘭扎不解決教育資源分配不公的現狀，藉由疫情以一刀切的方式取消已存在多年的教育制度；他稱，華裔家長將繼續為下一代子女維權，阻止政府相關不公的改革。

市議員霍頓(Robert Holden)在推特上抨擊了卡蘭扎的決定，他說，這將讓許多有天賦且勤奮的學生，錯失通過自身努力改變命運的機會，並直言「市長白思豪(Bill de Blasio)與卡蘭扎屢屢讓學生失望」。

教育局 卡蘭扎 疫情

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