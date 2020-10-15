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特殊高中入學考試何時考？市教育總監：會盡快公布

記者牟蘭／紐約報導
卡蘭扎15日承諾盡快公布特殊高中入學考試的細則。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎15日承諾盡快公布特殊高中入學考試的細則。(記者牟蘭／攝影)

市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)15日走訪曾被疫情肆虐的皇后區可樂娜的公立小學，他在會上承諾，特殊高中入學考試(SHSAT)、普通高中申請以及2020至2021年成績評定已在制定中，當局會盡快宣布最新資訊，並稱這些消息的公布時間應「宜早不宜晚」。

影音來源：記者牟蘭

卡蘭扎15日走訪公立143小學Louis Armstong小學的戶外教學項目，他表示，疫情爆發後，可樂娜是疫情蔓延最嚴重的區域之一，如今該區的學校能夠安全復課，意味著市府推行的防疫計畫可行。

針對家長擔憂市教育局(DOE)擬取消今年的特殊高中入學考試，卡蘭扎表示，出於安全考量，當局推遲了SHSAT與普通高中申請日期，但承諾，成績評定已在計畫中，當局會盡快宣布最新資訊，「當然這些信息的(公布)宜早不宜晚」。

特殊高中入學考試原定於11月7日與8日，考試申請截止為21日，但直至本月初，考試申請尚未開放，引起家長與學生的擔憂；紐約同源會聯合「紐約市加強課程和教育家長領導」等組織(Place NYC)日前致信市府要求公布考試的具體時間，市教育局在團體致信當天發表聲明，宣布延期SHSAT以及考試申請。

紐約同源會的會長黃友興表示，雖然卡蘭扎承諾在10月中旬或11月初公布特殊高中入學考試具體信息，但這個時間對許多家長與學生仍然太遲，再次呼籲當局給出具體考試資訊。

卡蘭扎15日承諾盡快公布特殊高中入學考試的細則。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎15日承諾盡快公布特殊高中入學考試的細則。(記者牟蘭／攝影)

教育局 卡蘭扎 特殊高中

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