「台灣巡禮」遇雨 參與者熱情不減 撐傘看表演、大啖美食

圖31 2026年度「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)在曼哈頓聯合廣場舉辦，市議員莊文怡(左六)、紐約經文處處長李志強(左五)等人士到場支持，市長曼達尼亦頒發嘉獎狀。(記者許君達╱攝影)

2026年度「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)文化嘉年華24日在曼哈頓聯合廣場舉行，雖然適逢紐約連日陰雨，但當日的人氣與往年相比並未顯著下降。在活動期間，近百個台灣美食、飲品、土產、手作的業者以及在紐約的台裔社團到場開設攤位，位於台灣南部的嘉義市和嘉義縣亦繼台南和高雄之後，首次派團前往「台灣巡禮」開展地方特色推廣。

莊文怡全家捧場吃美食

活動開幕時，紐約市 議員莊文怡到場支持，她表示，自己從小就聽說台灣是個好吃、好玩的地方，但遺憾一直未能前往，本次專門帶全家來品嘗台灣美食，即使下雨也沒有打消孩子們的熱情。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，「台灣巡禮」的意義便是讓紐約人不必長途旅行，就能體驗到正宗的台灣風味與台灣文化。除莊文怡外，華裔 市議員黃友興和州眾議員 鄭永佳亦特派高級代表前往捧場，市長曼達尼(Zohran Mamdani)雖未出席，但向主辦方頒發了嘉獎狀。

他們享受鄉音鄉味環繞

雨天給參與者帶來了一定的麻煩，但並未完全打消台灣人對家鄉味的期待。家住布碌崙(布魯克林)的晴雯表示，早上的雨很大，讓她一度有些打退堂鼓，但饞蟲最終還是戰勝了惰性，督促她沒吃早餐便趕到聯合廣場來大快朵頤，而且不僅在現場吃，還要打包一些晚上回家繼續享用。晴雯來到紐約後，第一次參加「台灣巡禮」活動，她表示，這裡的味道雖與家鄉略有不同，但都很好吃，感覺沒有白來。

家住波士頓的台灣人張先生表示，他其實並沒期待一定要吃到什麼美食，僅是在這裡體驗一下被鄉音鄉味環繞的氛圍就已很滿足，因為在波士頓很難聚集起如此多的台灣人。他的女友馬小姐則表示，台灣的氣候多雨，因此冒雨逛夜市尋覓美食對台灣人來說其實並不陌生，「大家都撐著傘排隊會有些讓人煩躁，但愈煩躁就愈想狂吃東西。」

撐傘看演出 感動表演者

降雨導致主舞台前擺放的座椅積水、難以落座，但當日依舊有不少人撐著傘站在舞台下觀看文藝演出。主持人王宇平表示，「通常，紐約人遇到雨天就都不願出門」，但當看到台下的眾多雨傘時，她頗為感動。「這體現了台灣人『兵來將擋 水來土掩』的態度。我們有颱風、有地震，這點小雨算什麼？」

負責主辦活動的大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞介紹，本年度「台灣巡禮」與往年的規模和布局相似，包括主舞台、攤位區、台美傑出人物展板區以及台灣縣市推廣區。除常規合作方外，今年也特別為在美創業的台灣人預留了位於中心區域的部分攤位。他表示，為新創產品提供一個展示平台，是對台美同胞的一種很實際的幫助，而來到這裡的創業者，通常也會在自己的品牌中強調台灣元素，這對「台灣巡禮」品牌本身也是一種潛移默化的回饋。來自加州的「台二代」創業者胡百玫和在紐約一邊任教一邊創業的陳全文表示，她們的產品都與台灣的農人深度合作、在台灣製造，同時試圖打通從台灣的田野到美國都市之間的銷售渠道。在當日的擺攤過程中，她們都收穫了一些在紐約的潛在合作方。

本年度的縣市推廣名單中增加了嘉義縣及市，二者分別以棒球和縣內名勝阿里山為主要元素。紐約台灣商會會長張育誠介紹，1931年，嘉義農學院球隊「甲子園」奪冠，成為台灣棒球史上的標誌性事件，點燃了全台對棒球的熱情。而棒球作為一項源自美國、先傳播到日本、再傳播到台灣的事物，也可被看作一種將太平洋沿岸地區緊密聯繫起來的文化紐帶。因此，對於在外知名度並不高的嘉義市來說，棒球也許就是一張最好的名片。

圖36 嘉義市和嘉義縣本年度首次派代表參加「台灣巡禮」的縣市推廣項目，嘉義市以史上首奪「甲子園」冠軍的「嘉農」為傲，選擇用棒球作為本市的主要名片。圖為來自嘉義的紐約台灣商會會長張育誠身穿棒球服與嘉義市的攤位合影。(記者許君達╱攝影)

圖34 很多受訪者表示，驅動他們冒雨前來的最大動力，便是各式台灣美食。圖為到訪者冒雨在珍珠奶茶攤位前排隊。(記者許君達╱攝影)

圖35 一些人拖家帶口前來品嘗台灣美食。(記者許君達╱攝影)

圖33 活動現場擺放介紹台裔傑出人士的展板，圖為觀眾被半導體行業名人蘇姿豐和黃仁勳的展板吸引。(記者許君達╱攝影)

圖32 雖然遭遇連日陰雨，但參與者熱情依舊高漲。(記者許君達╱攝影)