「台灣巡禮」遇雨 參與者熱情不減 撐傘看表演、大啖美食
2026年度「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)文化嘉年華24日在曼哈頓聯合廣場舉行，雖然適逢紐約連日陰雨，但當日的人氣與往年相比並未顯著下降。在活動期間，近百個台灣美食、飲品、土產、手作的業者以及在紐約的台裔社團到場開設攤位，位於台灣南部的嘉義市和嘉義縣亦繼台南和高雄之後，首次派團前往「台灣巡禮」開展地方特色推廣。
莊文怡全家捧場吃美食
活動開幕時，紐約市議員莊文怡到場支持，她表示，自己從小就聽說台灣是個好吃、好玩的地方，但遺憾一直未能前往，本次專門帶全家來品嘗台灣美食，即使下雨也沒有打消孩子們的熱情。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，「台灣巡禮」的意義便是讓紐約人不必長途旅行，就能體驗到正宗的台灣風味與台灣文化。除莊文怡外，華裔市議員黃友興和州眾議員鄭永佳亦特派高級代表前往捧場，市長曼達尼(Zohran Mamdani)雖未出席，但向主辦方頒發了嘉獎狀。
他們享受鄉音鄉味環繞
雨天給參與者帶來了一定的麻煩，但並未完全打消台灣人對家鄉味的期待。家住布碌崙(布魯克林)的晴雯表示，早上的雨很大，讓她一度有些打退堂鼓，但饞蟲最終還是戰勝了惰性，督促她沒吃早餐便趕到聯合廣場來大快朵頤，而且不僅在現場吃，還要打包一些晚上回家繼續享用。晴雯來到紐約後，第一次參加「台灣巡禮」活動，她表示，這裡的味道雖與家鄉略有不同，但都很好吃，感覺沒有白來。
家住波士頓的台灣人張先生表示，他其實並沒期待一定要吃到什麼美食，僅是在這裡體驗一下被鄉音鄉味環繞的氛圍就已很滿足，因為在波士頓很難聚集起如此多的台灣人。他的女友馬小姐則表示，台灣的氣候多雨，因此冒雨逛夜市尋覓美食對台灣人來說其實並不陌生，「大家都撐著傘排隊會有些讓人煩躁，但愈煩躁就愈想狂吃東西。」
撐傘看演出 感動表演者
降雨導致主舞台前擺放的座椅積水、難以落座，但當日依舊有不少人撐著傘站在舞台下觀看文藝演出。主持人王宇平表示，「通常，紐約人遇到雨天就都不願出門」，但當看到台下的眾多雨傘時，她頗為感動。「這體現了台灣人『兵來將擋 水來土掩』的態度。我們有颱風、有地震，這點小雨算什麼？」
負責主辦活動的大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞介紹，本年度「台灣巡禮」與往年的規模和布局相似，包括主舞台、攤位區、台美傑出人物展板區以及台灣縣市推廣區。除常規合作方外，今年也特別為在美創業的台灣人預留了位於中心區域的部分攤位。他表示，為新創產品提供一個展示平台，是對台美同胞的一種很實際的幫助，而來到這裡的創業者，通常也會在自己的品牌中強調台灣元素，這對「台灣巡禮」品牌本身也是一種潛移默化的回饋。來自加州的「台二代」創業者胡百玫和在紐約一邊任教一邊創業的陳全文表示，她們的產品都與台灣的農人深度合作、在台灣製造，同時試圖打通從台灣的田野到美國都市之間的銷售渠道。在當日的擺攤過程中，她們都收穫了一些在紐約的潛在合作方。
本年度的縣市推廣名單中增加了嘉義縣及市，二者分別以棒球和縣內名勝阿里山為主要元素。紐約台灣商會會長張育誠介紹，1931年，嘉義農學院球隊「甲子園」奪冠，成為台灣棒球史上的標誌性事件，點燃了全台對棒球的熱情。而棒球作為一項源自美國、先傳播到日本、再傳播到台灣的事物，也可被看作一種將太平洋沿岸地區緊密聯繫起來的文化紐帶。因此，對於在外知名度並不高的嘉義市來說，棒球也許就是一張最好的名片。
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