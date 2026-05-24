史泰登島造船廠火警2度爆炸 1死36傷 民眾目擊「巨大衝擊波」

紐約史泰登島一座造船廠發生爆炸，造成一死36傷，圖為消防人員進入廠區搶救。(美聯社)

紐約市史泰登島 (Staten Island)一家造船廠發生爆炸，造成1人死亡，另有36人受傷。

美聯社報導，消防局長邦西諾(Lillian Bonsignore)表示，22日下午3時30分左右，多人撥打911電話，通報造船廠後方一座150呎乘150呎的鐵皮建築地下室冒出濃煙，兩名工人受困。現場隨後升為二級火警，消防與緊急醫療服務(EMS)人員在6分鐘內趕到現場，沒多久就發生爆炸，造成多數消防員與第一線應變人員受傷。

市消防局部門主管斯波西托(John Esposito)表示，5名消防員和救援人員正在建築物內部、頂部及旁邊搜尋被困工人，發生第二次爆炸，造成更多人員受傷，傷勢最嚴重的是一名消防員與一名消防調查官，當時正在建築物內，被爆炸衝擊波炸傷。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在22日晚間記者會上表示，「這是一場複雜且迅速發展的緊急情況。」

斯波西托說，「密閉空間對任何救援人員來說都是極其危險。」

消防局首席醫療官大衛·普雷贊特(David Prezant)表示，這名消防調查官顱骨骨折，並伴有少量腦出血，已接受插管治療，情況危急但穩定。

普雷贊特說，「我們將在接下來24小時密切觀察他的情況，確認是否出現腦腫脹。只要沒有腦腫脹，他應可恢復良好。」

消防員抵達醫院時情況危急，但到了22日晚上，狀況已明顯好轉，目前仍留院觀察，確認他沒有肌肉損傷。

曼達尼表示，22日晚上火勢仍在燃燒，但已控制，現場仍有200多名消防員。他說，將盡快對火災原因展開全面調查。

當時在附近的理查德·奧維奧戈爾(Richard Oviogor)目擊，他聽到兩聲爆炸，以及看到一股「巨大的衝擊波」。

該地區聚集著多家企業，包括一家咖啡烘焙公司和一家自助倉儲設施。這家造船廠以前屬於伯利恆鋼鐵公司(Bethlehem Steel Company)在二戰期間為美國海軍建造船艦。