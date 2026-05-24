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一場LIRR罷工 凸顯長島通勤脆弱性

記者戴慈慧／紐約報導
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這場30多年來的首次LIRR罷工，凸顯長島居民對鐵路通勤的高度依賴。圖為長島鐵路...
這場30多年來的首次LIRR罷工，凸顯長島居民對鐵路通勤的高度依賴。圖為長島鐵路列車停靠法拉盛緬街站。（記者許振輝/攝影）

長島鐵路(Long Island Rail Road, LIRR)日前因工會罷工一度全面停駛，雖然勞資雙方已達成協議、列車恢復服務，但這場30多年來首次LIRR罷工，仍凸顯長島居民對鐵路通勤的高度依賴。一旦火車停駛，大批通勤族被迫改開車、搭接駁巴士或遠距上班，長島與紐約市之間的交通承載能力立即面臨考驗。

約3500名LIRR工人16日展開罷工，導致這條全美最繁忙通勤鐵路停駛。LIRR平日服務約25萬至30萬名乘客，連接長島、皇后區、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓，是許多長島居民進城工作的主要交通方式。州長霍楚(Kathy Hochul)18日晚間宣布，MTA與五個工會達成臨時協議，列車19日中午起逐步恢復，下午尖峰時段前恢復完整服務。

根據Newsday報導，罷工期間的周一，進入曼哈頓的東河橋梁車流量比前一周增加約2%。雖然增幅看似不大，但對本已擁擠的通勤路網而言，少量車流增加也可能造成明顯延誤。許多原本搭乘LIRR的通勤族改道長島高速公路、北方州立公園大道、南方州立公園大道及皇后區主要道路，使上班路程變得更難預測。

MTA在罷工期間安排有限接駁巴士，並呼籲雇主允許員工遠距上班；但接駁服務無法取代LIRR平日龐大的運量。報導指出，雖然接駁巴士使用量低於預期，但通勤者仍面臨明顯延誤。這也顯示，長島交通系統缺乏足夠替代選項，一旦鐵路中斷，乘客往往只能在開車、繞路搭地鐵或臨時請假之間選擇。

這次罷工源於LIRR工會與MTA之間的薪資談判，工會代表表示員工多年未獲加薪，希望薪資能反映通膨與生活成本上升；MTA則表示，必須在公平薪資與控制票價、稅負之間取得平衡，雙方最終達成協議，但合約細節仍待工會成員批准。

罷工落幕後，MTA也宣布補償受影響乘客。MTA董事會日前批准，持有5月LIRR月票的乘客，可因四天服務中斷獲得約13%退款。

長島 罷工 LIRR

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