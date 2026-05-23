我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

MTA推「歐洲式」公車查票試點 鷹隊將在行駛中開罰單

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MTA過去的驗票方法通常要求公車停駛，並請逃票者下車，由此造成公車服務的延誤。(...
MTA過去的驗票方法通常要求公車停駛，並請逃票者下車，由此造成公車服務的延誤。(記者高雲兒／攝影)

大都會運輸署(MTA)官員21日在董事會會議上表示，將在全市推出「歐洲式」的公車驗票試行計畫，部署由文職人員組成的「鷹隊」(Eagle Teams)，以小組形式檢查公車乘客搭車是否已支付車費，並向逃票者開立電子罰單。

市運輸局局長克里克洛(Demetrius Crichlow)表示，此舉是為了避免造成延誤、影響乘客的行程，鷹隊將嘗試在公車行駛期間直接開罰單，「我們最終的目標，是透過數據結果來判斷，在公車行駛中執法是否能成功進行」。

據悉，鷹隊由不配槍的執法人員組成，他們會攔停公車、檢查車資支付情況，並對未付費乘客開具罰單；多年來，這些團隊通常會讓公車停下，再把逃票者請下公車，但MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)去年提出「歐洲式」公車驗票的可能性，這也距離MTA領導層首次宣布要為紐約市導入數位化的「現代車資支付系統」，已經過了近十年。

一般來說，歐洲各地的大眾運輸系統都允許在行駛中的公車上查票，並直接向未付款乘客開罰單；美國其他城市，例如舊金山Municipal Railway(MUNI)以及IndyGo的快速公車系統，也採取類似政策，以確保乘客能準時抵達目的地。

然而，MTA要實現移動式查票，在技術方面仍有不少問題需要解決；以OMNY付費系統為例，長期以來因為付款紀錄延遲而飽受批評，許多乘客刷卡或用手機付款後，收費資訊可能數小時甚至數天後才顯示，鷹隊若想即時查票就得全面改善這個問題。

一名在布碌崙(布魯克林)執教的乘客Lindsay Parme透露，本月初鷹隊執法人員在B44號公車將她與另外兩名乘客帶下車，但三人實際上都已付款，為了證明自己付了車資她還需要出席聽證會，「那名執法人員表現得好像這只是小麻煩，但我剛下班，現在每次上班途中，我都擔心這種事會再次發生，害我上課遲到」。

「那些被誤判的人，如果有固定工作、要照顧孩子，根本沒有時間花好幾個小時去申訴」，她補充道。

大都會 MTA

上一則

布碌崙男子困洞穴6小時 電鑽鑿岩救出

下一則

法拉盛持牌大麻店開業 居民商家憂監管不足
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

LIRR罷工影響通勤 MTA將向月票乘客退還4日票款

LIRR罷工影響通勤 MTA將向月票乘客退還4日票款
布碌崙地鐵保全收錢助逃票 被開除

布碌崙地鐵保全收錢助逃票 被開除
勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工

勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工
地鐵7號線周末部分停駛首日 公車接駁排長龍 乘客受影響

地鐵7號線周末部分停駛首日 公車接駁排長龍 乘客受影響

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關