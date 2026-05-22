我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

世界盃逢國慶維安 紐約市嚴防無人機威脅

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警將與聯邦執法機構合作，在世界盃及國慶期間嚴防無人機威脅。市民在使用無人機...
紐約市警將與聯邦執法機構合作，在世界盃及國慶期間嚴防無人機威脅。市民在使用無人機前須仔細確認臨時禁飛空域，以免觸法。圖為市警測試安保無人機。(記者許君達／攝影)

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)21日宣布，市警已與聯邦當局達成合作意向，將在世界盃和國慶期間針對無人機高強度聯合執法。紐約市民如在世界盃期間不當使用無人機，將可能面臨罰款、刑事起訴和監禁的後果。

蒂池在21日的記者會上表示，在紐約即將迎來世界盃和國慶250周年的雙重盛會之際，無人機已成了「讓她徹夜難眠」的安全隱患。

蒂池說，在聯邦「安全天空法」(Safe Skies Act)去年12月生效以來，紐約市警已投資650萬元用於購置反無人機裝備，並安排警員與聯邦調查局(FBI)探員聯合培訓。與此同時，市警也在與聯邦執法機構聯合擬定有關無人機的突發情況處置方案。「安全天空法」改變了此前空域執法完全集中在聯邦手中的規定，授權地方執法機構在大型活動、重點地區或緊急險情發生時自行決策，以反制或擊落危險無人機，保障公共安全。

FBI紐約地區辦公室助理主任巴納科(James Barnacle)表示，在世界盃及國慶活動期間，聯邦當局將在紐約市內的主要人群聚集場所及敏感設施上空設定臨時禁飛區，有無人機使用需求的市民或飛行員必須在飛行前通過FAA授權的地圖服務仔細確認合法空域，以免因誤入限制空域而遭到逮捕和聯邦重罪起訴，違法者除被沒收設備外，還將面臨最高10萬元重罰。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，其團隊今年以來已破獲多起與國際恐怖主義有關的案件，嫌犯包括兩名宣誓效忠「伊斯蘭國」(IS)並試圖用高爆炸彈襲擊市長官邸外人群的美國青年、以及一名試圖襲擊紐約猶太人社區的伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)下屬伊拉克恐怖組織的高級領導人等。

世界盃

上一則

皇后區最大可負擔社區 威利點880戶平價屋迎首批居民

下一則

世界盃1000張50元門票 5/25開放紐約居民登記抽籤
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市防治夏季犯罪 2600巡警上路 將布朗士分成兩個巡防區

紐約市防治夏季犯罪 2600巡警上路 將布朗士分成兩個巡防區
紐約夏季犯罪高峰 州府砸30億、市警增2600便衣嚴陣以待

紐約夏季犯罪高峰 州府砸30億、市警增2600便衣嚴陣以待
紐約市警高層涉濫領薪資 遭調職並償還數萬元

紐約市警高層涉濫領薪資 遭調職並償還數萬元

ICE探員將支援世界盃球場 稱只幫忙維安、不檢查移民身分

ICE探員將支援世界盃球場 稱只幫忙維安、不檢查移民身分

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14
針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與紐澤西州發布高溫警報。(記者劉梓祁╱攝影)

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

2026-05-19 14:16

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場