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世界盃1000張50元門票 5/25開放紐約居民登記抽籤

記者范航瑜／紐約報導
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曼達尼在哈林區西非洲裔社區聚居的「小塞內加爾」(Little Senegal)舉行記者會，現場聚集了當地居民、非洲裔社區領袖及民選官員，眾人身穿代表各參賽國的球衣出席。(取自市長辦公室)

紐約市曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)21日在哈林區宣布，市府與紐約新澤西世界盃主辦委員會(NYNJ Host Committee)合作，將為市民提供1000張2026年國際足聯世界盃(FIFA World Cup 2026)平價門票，每張僅售50元，並附贈免費接駁巴士接送至大都會人壽體育場(MetLife Stadium)。

根據這項計畫，優惠票涵蓋五場小組賽及兩場淘汰賽，每場比賽約分配150張。15歲以上紐約市居民均可參加抽籤，有機會以優惠價購票，中籤者每人最多可購兩張。

報名登記將於25日(周一)上午10時在網站www.regnyctix.com開放，至30日(周六)午夜截止。每名市民每日可登記一次，全市每日登記上限為5萬筆。中籤者將於6月3日(周三)收到通知。

為防黃牛炒票，門票設為不可轉讓，並於每場比賽當天直接在官方集合地點發放給中籤者，同時提供免費來回接駁交通，從紐約集合地點直達球場。

曼達尼表示，世界盃即將在紐約後院登場，市府希望確保工薪階層市民都有機會躬逢其盛。他說，市府與主辦委員會坐下來磋商，確保這場賽事真正屬於造就這座城市的市民，「今天，將有1000名紐約人只花50元，就可搭免費巴士走進球場觀賽。我為紐約市走在前列而感到自豪。」

曼達尼在哈林區西非洲裔社區聚居的「小塞內加爾」(Little Senegal)舉行發布會，現場聚集了當地居民、非洲裔社區領袖及民選官員，眾人身穿代表各參賽國的球衣出席。哈林區是紐約市西非洲裔社區的歷史核心，數十年來吸引大批來自塞內加爾、幾內亞、馬里等地的移民在此落地生根，形成紐約市最具規模的西非洲裔聚居社區之一。

世界盃 曼達尼 紐約市

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