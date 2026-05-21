紐約市防治夏季犯罪 2600巡警上路 將布朗士分成兩個巡防區

夏季犯罪高峰期臨近，紐約市警增加2600巡警，加強治安黑點巡邏，並在犯罪高發的布朗士區新增一個巡防區。(記者許君達／攝影)

紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)、州長霍楚 (Kathy Hochul)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)20日聯袂宣布，將推出一系列措施，以應對即將到來的夏季犯罪高發期。其中市警將有兩項重大調整，包括在全市五區部署2600名制服巡警，以及將布朗士 分成兩個巡防區(Patrol Borough)以便接收更多資源、加強警務快速反應能力。

蒂池表示，市警將在5月至9月中旬，在全市共72個暴力犯罪高發的區域部署2600名制服巡警。巡邏將全天候進行，部署的時間地點根據對歷史犯罪數據的分析敲定，其中夜間至凌晨時段，以及夏季犯罪易發的公園、海灘等公共場所將是重點巡邏對象。她說，這項夏季強化執法計畫剛啟動數日，但已見效：這些重點區域5月以來的主要犯罪發生率已降低41%。

此外，蒂池還提到，市警生活品質小隊也將在夏季加強巡邏力度。該小隊今年以來已針對包括飆車等輕微違法行為開出了650張刑事傳單、逮捕69人、扣押129輛汽車。

市警另一項重大措施是將犯罪率較高的布朗士畫分為南北兩個巡防區(patrol borough)，以便部署更多資源、警力和更精準的指揮體系。

巡防區是警局內部高於普通分局的一個區域協防指揮架構，巡防區指揮部由總局的助理局長(assistant chief)坐鎮，擁有與總局相似的一套專業機構，包括謀殺、反毒、社區安全及汽車犯罪等特別工作組。設置巡防區的目的是讓警務決策更加靈活且貼近地方需求，避免凡事層層上報至總局、影響決策效率。目前，人口密度較高的曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區均已具備「一區兩防區」的配置，本次改革則是把長期以來犯罪率高且警力資源不足的布朗士也升級至兩防區配置。

根據市警提供的數據，2025年全年，僅布朗士一區便接到了超過100萬通911報警電話，而在巡防區畫分完成後，布朗士將增加200名警力配置。

霍楚表示，州府在她任內，已向地方執法機構撥款30億元，用於採購先進裝備、增加警力等。而為了減輕「幽靈槍」危害，紐約州將成為全美首個禁止銷售可被用於製作「幽靈槍」的3D列印機的州。曼達尼表示，為減少青少年暑假期間犯罪，市府還將提供暑期籃球聯賽、周末體育俱樂部、藝術項目，以及大量青少年暑期實習和培訓項目等。

此外，市議員法里亞斯(Amanda Farías)同日向市議會提交一項議案，擬將報考警察的年齡上限從35歲提高至42歲，以便降低市警招聘門檻、吸納更多有生力量。