拉瓜地亞機場跑道現坑洞 影響航班起降

紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)20日上午發現跑道附近有坑洞。(美聯社)

皇后區拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)20日上午發現跑道附近出現坑洞 ，紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)隨即關閉受影響跑道，並派出工程人員搶修。由於事件發生在旅客往來繁忙時段，加上20日晚些時候可能有雷雨，機場提醒旅客留意航班延誤或取消，出發前應直接向航空公司確認最新狀況。

紐新航港局表示，工作人員上午約11時在進行每日機場場面例行檢查時，於4/22跑道附近發現坑洞。為安全起見，該跑道立即關閉，緊急施工與工程團隊已到場檢查並進行修復，同時調查坑洞形成原因。

航港局表示已與航空公司及機場相關單位保持聯繫，將視情況提供進一步更新。當局也提醒旅客，因跑道關閉可能造成延誤與取消，若再加上天候不穩，航班運作恐受到進一步影響。旅客應在前往機場前查詢航空公司通知，避免行程受阻。

根據航班追蹤網站FlightAware資訊，拉瓜地亞機場20日下午已出現進場航班延誤，平均延誤時間約35分鐘且有增加趨勢。不過，實際延誤與取消情況仍會依航空公司、天氣與跑道修復進度而變動。

目前尚未傳出有人受傷。航港局表示，工程人員將在確保安全的前提下，盡快完成修復並釐清原因。

根據聯邦航空管理局(FAA)發出的通知，上述跑道預計將關閉至21日早晨6時。