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運輸部長達菲稱聯邦將撥80億 重建賓州車站

記者范航瑜／紐約報導
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由哈馬爾(Halmar)與斯堪斯卡(Skanska)組成的「賓州轉型夥伴」(Pe...
由哈馬爾(Halmar)與斯堪斯卡(Skanska)組成的「賓州轉型夥伴」(Penn Transformation Partners)脫穎而出，獲選主導賓州車站改建工程。(記者范航瑜／攝影)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在聯邦參院聽證會上宣誓作證時表示，川普政府計畫撥款80億元重建紐約的賓州車站(Penn Station)，為聯邦政府首次披露重建經費規模。由哈馬爾(Halmar)與斯堪斯卡(Skanska)組成的「賓州轉型夥伴」(Penn Transformation Partners)脫穎而出，獲選主導這項大規模改建工程。

美鐵表示，合約正在敲定中，工程預計於2027年底前動工。重建計畫將在第八大道新建一座通往候車大廳入口，以開放式通廊取代現有狹窄走道，並為麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)增添古典風格外觀，同時改善車站地下既有結構。方案亦涵蓋擴充軌道容量，包括推行有限度的區域鐵路貫通運行，讓列車不在賓州車站終止、而是繼續駛往其他站。

另外兩組落選財團分別為「賓州前進計畫」(Penn Forward Now)及「大賓州夥伴」(Grand Penn Partners)。前者方案從未公開，後者獲川普總統捐款人支持，提案以總統偏好的新古典主義風格為設計基調，並主張遷移麥迪遜廣場花園。

達菲在開場證詞中表示，聯邦政府正致力於改善東北走廊(Northeast Corridor)。「這意味著對紐約賓州車站進行一項變革性投資，80億元。」他在聽證中重申這一數字，並在與聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的激烈交鋒中再度提及。陸天娜當時正批評川普政府試圖扣押對紐約的交通撥款，達菲反駁說：「我們將撥出80億元重建賓州車站，這是在開玩笑嗎？」

目前外界尚不清楚聯邦政府將以何種形式撥付這80億元。大型交通建設項目通常透過聯邦補助金或建設貸款獲得資金，例如第二大道地鐵(Second Avenue subway)延伸至東哈林(East Harlem)一段便是受益於聯邦補助。聯邦政府旗下的「美國建設書」(Build America Bureau)亦可向州府、地方政府及民間業者提供交通基礎設施貸款。

賓州車站由美鐵擁有，川普去年從大都會運輸署(MTA)手中接管重建主導權，並將工程移交美鐵負責。此前MTA主導的改造計畫長期停滯不前。州長霍楚(Kathy Hochul)已表明，紐約州不會為重建工程追加撥款，整體造價目前仍未確定。

賓州 聯邦政府

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