畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

隨著2026年畢業季到來，紐約街頭常能見到穿著學位袍、與親友合影的學生。然而，在畢業典禮的片刻喜悅後，畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場；關稅壓力、人工智慧(AI)衝擊、地緣政治衝突以及聯邦政府 預算大幅削減，共同織就了一張讓社會新鮮人難以突圍的困網。

根據美國勞工統計局最新的職位空缺與勞動力流動調查，全美雖有690萬個職位空缺，但招聘率增長乏力；現職人員因經濟預期不明，傾向守住現有職位，導致職缺流動率降至歷史低點。對應屆畢業生而言，這意味著他們必須與被裁後擁有豐富經驗的「職場老手」競爭。

已在一家諮詢公司任職三年的小馬(化名)表示，其團隊近期收到的求職申請出現明顯的「資歷通脹」。「很多都是有好幾年、甚至超過十年工作經歷的人，因為被裁而不得不來競爭一個初階崗位」，小馬說，申請者中不乏因聯邦政府預算削減而失業的人士，「我在翻看這些履歷的時候就慶幸自己是三年前畢業，如果是今年的畢業生，真的一點勝算都沒有」。

位於紐約的市場調查公司Gallup發表研究指，目前僅有43%的年輕人對就業前景持樂觀態度，遠低於2022年的75%。而在悲觀情緒的籠罩下，各校的畢業演講主題亦側重於強調世代不平等與「韌性」；紐約時報分析了數十場畢業演講指出，今年有三分之一的演講者明確提到了「韌性」一詞。

而人工智慧逐步取代初階職位的威脅正來勢洶洶。即將於今年冬季畢業的哥倫比亞大學(Columbia University)本科生小A表示，自己就讀曾經最炙手可熱的計算機科學專業，目前卻尚未取得錄用通知，「哪怕我透過校友網絡努力去找內部釋出的職缺，他們幾乎都說現在只找資深工程師，沒有開放初階崗位」。

紐約聯準會(New York Fed)亦指出，數十年來，應屆畢業生的失業率通常低於平均勞動力，而如今情況已不再如此；目前應屆畢業生的失業率為5.6%，高於全美平均的4.2%。

在論壇Reddit上，有網友將今年畢業季看作與2008年金融海嘯同樣黑暗的時刻。「現在還遠遠不是谷底，這彷彿是一場不會有反彈的墜落」，一名網友說。