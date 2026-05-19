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禁24工時案卡關 護理員轟曼達尼「挑撥離間」

記者許君達／紐約報導
以華人為主的近百名家庭護理員再次在市政廳外集會，呼籲市議會盡快通過「禁止24小時...
以華人為主的近百名家庭護理員再次在市政廳外集會，呼籲市議會盡快通過「禁止24小時」提案。(「Ain't I A Woman?!」提供)

近百名家庭護理員與身障人士日前在市政廳前舉行集會，繼續要求市議會盡快通過「禁止24小時工作制」立法，同時抗議市長曼達尼(Zohran Mamdani)「挑撥」護理員與被護理者之間的矛盾。護理員方面表示，如市議會繼續拖延，或將再次發起絕食抗議。此前部分身障人士團體公開發聲反對這項原本旨在保護護理員利益的提案，而另一部分支持該提案的身障人士加入護理員團隊，標誌著這場曠日持久的鬥爭更加複雜化。

「禁止24小時」提案(No More 24 Act)由代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)提出，要求紐約市境內的護理機構必須為需要24小時照護的患者安排12小時輪換班，每名護理員每周工作時間不得超過56小時。

根據州法，家庭護理員連續值班24小時，只能拿到13小時工資，立法要求雇主確保護理員的八小時睡眠和共計三小時的三餐時間。支持「禁止24小時」立法的護理員和維權團體認為，在實踐中，這不計入工時的11小時「休息時間」在現實的照護中根本不可能得到保證，只要患者有需求，護理員就必須隨時待命；而長期24小時無眠待命，對護理員的個人健康也是一種摧殘。而反對該立法的聲音則主要從現實角度出發，認為每人每天多出的11小時工時成本，州府財政難以承擔。

「紐約移民紀事網」(Documented)今年4月的一篇報導援引內部知情人士說法，稱州長霍楚(Kathy Hochul)一直在幕後施壓市議長梅寧(Julie Menin)，要求其撤下「禁止24小時」提案的議程，否則會凍結因此而增加的醫療補助(Medicaid)資金。該報導另外引述消息人士的說法稱，市長曼達尼在法律援助協會(Legal Aid Society)和DC37工會的影響下，也曾以提議修改提案措辭的方式試圖干擾其議程。

本月早些時候，數個身障人士倡議組織前往馬泰辦公室外抗議，表示「禁止24小時」提案與州法存在衝突，即使通過也難以執行，最終將導致全市超過1萬名需要24小時護理的居家身障人士難以獲得服務。

部分身障人士選擇與護理員站在一起，指責部分傳統工會及政客試圖挑撥離間，將護理員維...
部分身障人士選擇與護理員站在一起，指責部分傳統工會及政客試圖挑撥離間，將護理員維權與身障人士利益置於對立面。(「Ain't I A Woman?!」提供)

而選擇與護理員站在一起的身障人士則在一封公開信中表示，「某些傳統倡議團體」將護理員的抗爭宣傳為與身障人士利益的對立，這是嚴重謬誤，「鬥爭的戰線不該在護理者與被護理者之間」。公開信同時將矛頭指向霍楚、曼達尼和「某些工會官僚」，稱他們以關懷身障人士為名，行挑撥離間之實。

紐約市 曼達尼

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