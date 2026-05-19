曼達尼宣布三歲班新增2000個名額 這一招確保公平性

紐約市長曼達尼(左)宣布，全市五大區將新增2000個三歲班(3-K)名額。(路透)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)18日宣布，全市五大區將新增2000個三歲班(3-K)名額，多數名額將設於社區托育中心。市府同時宣布在布碌崙 哥倫比亞濱水區(Columbia Waterfront)新設托育中心，提供63個三歲班及四歲班名額。

為了確保名額分配公平，市府將啟動一套「公平候補清單」(Equitable Waitlist)流程，錄取標準將優先考慮家長選擇、兄弟姊妹優先權及鄰近原則。所有申請三歲班的家庭將於19日收到錄取通知。對於在4月24日申請截止後才新增的約700個名額，家長可透過候補程序表達意願，爭取更理想的就學地點。

曼達尼表示，自他上任以來，市府的首要任務之一就是修復托育系統；他批評前任市長的政策導致許多托育中心閒置，並強調自己上任後已累計啟用了九個曾處於空置狀態的托育中心，累計增加數千個三歲班名額，「而我們才剛剛開始」。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，新增名額將令更多幼兒受惠於優質的早期教育，「我們致力讓所有紐約家庭更易獲得早期兒童教育，為孩子們儘早奠定堅實教育基礎」。

他說，家庭可以繼續申請加入所有課程的候補名單；一旦有剩餘學位，系統將據此發出錄取通知。雖然所有申請了3-K(三歲學前班)計畫的家庭，都將19日收到錄取通知，但候補名單流程將允許家庭對新開放的教學點表達意向，並有機會獲得離家更近、更心儀的計畫的錄取通知。

此次新增名額的重點項目之一，是位於布碌崙布倫特街(Van Brunt St)129號的新托育中心，該中心將提供45個3-K名額。代表該區的市議員哈尼夫(Shahana Hanif)表示，這所全由公帑資助、設施齊備的中心，不應在托育名額短缺之際還長期空置，「家長們組織起來、發聲倡議、爭取社區所需的資源，我們終於為他們兌現了期待已久的早教名額」。

今年1月，市長曼達尼與州長霍楚(Kathy Hochul)共同宣布了一項具有里程碑意義的投資計畫，旨在全面推行針對三歲、四歲及兩歲幼兒的普惠性教育服務(即3-K、Pre-K和2-K項目)。此後，曼達尼政府持續致力於擴大那些托幼需求最為旺盛的社區的托幼服務承載能力。