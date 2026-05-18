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避免被當政治籌碼 紐約市公共圖書館增3170萬美元永久性撥款

記者許君達╱紐約報導
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曼達尼市府宣布在新財年預算案中增加3140萬元的圖書館基準預算，通過永久化的方式...
曼達尼市府宣布在新財年預算案中增加3140萬元的圖書館基準預算，通過永久化的方式避免其未來被削減或被反覆用作政治籌碼。圖為曼哈頓第五大道的紐約市公共圖書館總館。(記者許君達╱攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日宣布，將在2027財年預算案中增加3170萬元公共圖書館永久性基準預算(permanently baseline)，使市民和倡導團體不必再為這筆資金的去留而鬥爭。

市府圖書館基準預算現有4億9140萬元，增加3140萬元後，將達到約5億3000萬元，在本年度蹤跡1245億元的預算總額中占0.43%。曼達尼曾承諾將圖書館基準預算提升至總預算的0.5%，目前的水平距離這一水平還有接近1億元的差距。

紐約市的行政實踐中，基準預算指市府在制定預算時會默認納入支出的部分，雖然其「永久性」不具備法律強制力，但歷任政府在財政未面臨危機時通常會選擇沿用。這意味著，被曼達尼市府加入圖書館基準預算的這3140萬元將成為未來預算的當然性開支，不必再被作為政治籌碼，時常被當局威脅削減。

根據市府，紐約市三大公共圖書館系統共擁有200餘個分館，每年為3700萬人次提供服務，服務項目包括免費網路、職業培訓、早期教育、新移民英語教學，在酷熱或酷寒時期還可悲作為公共避暑或避寒中心。

2023年11月，前任亞當斯(Eric Adams)市府以移民安置耗費巨額經費導致財政缺口為由，宣布削減5%的圖書館經費，導致三大圖書館系統被迫停止周日開放。在次年的預算談判季內，亞當斯市府削減了2210萬元的圖書館基準預算，使圖書館系統面臨5830萬元的缺口。後經各方施壓與談判，最終通過的預算案補全了這一缺口，使全市公共圖書館得以恢復七日開放。

曼達尼表示，圖書館經費長期被當作政治籌碼，讓市民每年都要擔心這一公共服務是否能夠延續。而本預算季將這筆3140萬元的資金列入永久性基準預算，將使未來的圖書館預算都「落袋為安」，避免這種有與沒有之間的無限循環。

移民 紐約市 曼達尼

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