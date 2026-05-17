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高速塞車、Uber難叫 長島鐵路罷工衝擊華人通勤

記者高雲兒／紐約報導
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長島鐵路16日凌晨起全面停駛，對居住在長島、往返法拉盛與曼哈頓的華人上班族、學生...
長島鐵路16日凌晨起全面停駛，對居住在長島、往返法拉盛與曼哈頓的華人上班族、學生及旅客造成明顯影響。圖為空空如也的法拉盛火車站。(記者高雲兒╱攝影)

長島鐵路(LIRR)16日凌晨起全面停駛，對居住在長島、往返法拉盛曼哈頓的華人上班族、學生及旅客造成影響。多位受訪華人表示，罷工首日上午道路交通惡化，不少人被迫提早出門，也有人在前往甘迺迪國際機場(JFK)途中臨時改變路線，所幸最終順利抵達。

住在長島的華人張先生表示，16日上午長島快速道路(Long Island Expressway)往法拉盛方向車流明顯增加，行車速度較平日緩慢許多。另有住在大頸的王小姐說，擔心交通堵塞導致上班遲到，當天上午8時多便提前出門，希望預留足夠通勤時間，「結果到中城還是花了一個多小時，平常不到一小時」。

當日前往甘迺迪國際機場的華人旅客李小姐表示，出發前查看谷歌地圖時，系統仍顯示可搭乘長島鐵路，只標註「班次調整」，並未明確顯示列車停駛。她擔心資訊不準，特地點入長島鐵路官網查詢，才發現列車已全部停運，車票也無法購買。

她隨後改搭地鐵前往機場，雖然「折騰半天」，但最終順利抵達。她說，在AirTrain的牙買加(Jamaica)站外看到大批罷工工人聚集，長島鐵路站台均已封閉，現場工作人員則引導原本打算搭乘長島鐵路的乘客改搭E線地鐵。

LIRR停駛也令叫車服務受到影響，住在長島的陳先生表示，由於長島至曼哈頓路途較遠，加上道路壅塞嚴重，部分Uber司機不願接單，使臨時改搭共乘服務變得更加困難。

學生方面，就讀亨特學院(Hunter College)的華人學生林同學表示，校方已發送電子郵件，提醒目前仍處於期末考周，並表示將視交通情況調整相關課程與考試安排，以減少對學生的影響。

曼哈頓 法拉盛 長島鐵路

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