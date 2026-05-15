勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工

長島鐵路(LIRR)列車停靠法拉盛緬街站，若勞資談判破裂導致罷工，依賴LIRR通勤的乘客恐面臨交通衝擊。（記者許振輝／攝影）

長島鐵路 (LIRR)勞資談判持續陷入僵局，若大都會運輸署(MTA )與代表鐵路員工的五個工會無法在最後期限前達協議，LIRR員工最早可能於16日(周六)凌晨12時01分罷工。MTA警告，一旦罷工成真，LIRR服務將被迫全面停駛，近30萬名每日依賴鐵路往返長島與紐約市 的乘客恐面臨嚴重交通混亂。

這場勞資爭議主要圍繞薪資合約。五個工會代表約3500名LIRR員工，涵蓋工程師、號誌人員與列車服務人員等職位；雙方已就前三年的追溯加薪幅度獲共識，但工會仍要求今年再加薪5%，MTA則認為相關成本過高，可能造成票價或納稅人負擔。若罷工，將是LIRR逾30年來首次重大停擺；上一次LIRR罷工發生於1994年，當時服務停擺兩天。

不少通勤族開始擔心可能的交通衝擊。住在小頸(Little Neck)、在法拉盛上班的乘客諸小姐表示，搭乘LIRR從小頸到法拉盛約12分鐘即可抵達，十分方便。近十年來從未遇過LIRR罷工；若真的罷工，肯定會有影響。

諸小姐表示，若平日LIRR停駛，她只能改搭公車上班，單程通勤時間恐從十多分鐘拉長到一個多小時。對於勞資僵局，她認為應從不同立場看待：「同樣是做工，當然希望提高工資；但站在乘客的立場，還是希望交通能正常運作。」

MTA表示，LIRR沒有足以完全替代的交通方式，停駛將導致道路嚴重壅塞及通勤時間延長。若罷工發生，MTA將於平日尖峰時段提供有限接駁巴士，主要服務必要工作者及無法遠距上班的乘客；接駁點包括Bay Shore、Hempstead Lake State Park近Lakeview站、Hicksville、Huntington、Mineola及Ronkonkoma，連接皇后區地鐵站。並建議納蘇郡乘客考慮使用NICE巴士轉乘皇后區地鐵，若因罷工導致服務中斷，5月月票持有人可望按停駛工作日獲得比例退款，但仍待董事會批准。

州長霍楚(Kathy Hochul)與MTA官員均呼籲雙方持續談判，避免罷工影響民生。目前談判仍在進行。MTA提醒乘客密切留意官方更新信息，提前規畫替代交通方案，並預留更多通勤時間。