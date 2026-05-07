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曼達尼凍租承諾首迎考驗 委員會投票前租客籲零漲幅

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩...
數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)將於7日晚間舉行年度初步投票，決定今年租金穩定公寓租約調整的初步方案。投票開始前，數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結，以紓緩紐約市持續惡化的住房負擔。

此次集會由全州住房聯盟「租客聯盟」(Tenant Bloc)發起，並由租戶領袖及勞工團體等出席。主辦方指出，在上屆市長亞當斯(Eric Adams)任內，RGB連續四年調漲租金，累計漲幅超過12%；同一期間，租金穩定公寓房東的淨營運收入增長了30%。與此同時，半數租金穩定公寓租戶如今難以維持生計，三分之二沒有應急儲蓄。此外，川普政府已開始削減包括糧食券、住房補助等在內的各種福利與補助。在這一背景下，凍租應被視為一項合乎常理的干預措施。社區服務協會(Community Service Society)的一項分析也顯示，凍租可為紐約人節省最多70億元，相當於每月近600元。目前也有78%的紐約人支持租金凍結。

「租客聯盟」成員之一唐人街住客協會(CAAAV)青年領袖陳少冰(Shelby Chen)表示，她今年16歲，一直住在曼哈頓華埠，曾看到房東給錢讓鄰居搬走後，又翻新公寓租給有錢人。現在，十樣東西就要超過100元，房租是他們每個月最大的一筆開支。與此同時，過去三年，房東的利潤卻增長了30%，「但他們還說自己很窮。那我們花出去的錢到哪裡去了？房東有被迫在買菜和有屋頂遮身之間做選擇嗎？為什麼房東和房地產業就可以塑造和左右我們的人生？」

唐人街住客協會成員楊紅表示，他住在穩租房，因參加「租金凍結計畫」不需要加租金，但如今工資漲幅遠跟不上物價，他也希望替其他的穩租房客們發聲。

紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)成員代表表示，他們不只是計程車工人，也是移民、工薪家庭和租客。現在的情況愈來愈糟，油價、關稅、移民局勢、經濟壓力，一天比一天嚴重，他們根本無法再承受房租上漲。

初步投票將畫定今年租金談判的初步範圍，例如一年期租約與兩年期租約是可能凍租，或落在某個加租百分比區間。該結果本身不會立即生效，但將成為接下來公聽會、租戶與房東團體施壓，以及6月底最終投票的基礎。

今年RGB初步投票格外受到關注，原因在於它被視為市長曼達尼住房政策的第一場重大考驗。曼達尼競選期間曾承諾推動租金穩定公寓凍租，而本屆九名RGB委員中有六人由其任命。雖然RGB依法獨立制定租金指引，但今年初步投票是否將一年期與兩年期租約的漲幅下限設為零，將被外界視為新市府是否有意兌現凍租承諾的重要信號。

數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩...
數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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