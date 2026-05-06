ICE醫院抓捕無證移民 紐約警逮捕9人、否認配合執法

布碌崙威科夫高地醫院前爆發反對ICE示威，當晚共逮捕九人，其中八人被控拘捕、妨礙公務及形式破壞，另一人收到刑事傳票。(Citizen影片截圖)

移民與海關執法局(ICE )探員在近日於布碌崙 (布魯克林)威科夫高地醫療中心(Wyckoff Heights Medical Center)欲逮捕一名無證移民，隨後，抗議者與支援的紐約市 警局(NYPD)人員發生衝突，最終共九人被捕。事件爆發後，多位民代與市民開始質疑市警局是否與ICE合作、違反庇護城市法規。對此，市長曼達尼(Zohran Mamdani)否認兩者之間有協調，市警發言人亦指出，警員當下正在執行常規的人群管控任務，並非與ICE合作。

2日，ICE前往布希維克區，逮捕曾涉襲擊和非法持有毒品而有過被捕紀錄的有奈及利亞裔人士奧科科(Chidozie Wilson Okeke)。ICE指出，他於2023年持旅遊簽證入境，應在2024年2月前離境，但逾期居留至今。奧科科被捕時，拒絕下車遵守探員命令，反而試圖啟動車輛撞擊探員。在被逼停後，奧科科持續拒捕，欲用拳頭和肘部攻擊探員。在被控制後，他要求就醫，因而被送至威科夫高地。

消息傳開後，數百名抗議者聚集在醫院外，欲阻止ICE將奧科科帶走，過程中打破執法車輛車窗，並將垃圾拋上路面。市警接獲報案後趕赴現場，並以管制人群為由，與現場民眾對峙逾五小時。

最終，奧科科在警方清場後被人架起、拖入ICE車輛離去。社群媒體的影片顯示，一名警員將一名抗議者摔倒在地，最終共九人被捕，各面臨妨礙逮捕、妨礙政府行政、魯莽危害他人及毀損財物等指控，另有一人收到傳票後獲釋。

然而此舉卻在事後引發ICE是否與市警合作的爭議。根據紐約市庇護城市法規，市府雇員及各機構在大多數情況下被禁止協助民事移民執法。

布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)等在4日出席集會，要求市警局尊重庇護城市法規。市議員奈爾斯(Sandy Nurse)表示，在奧科科被送離醫院的過程中，市警員疑為協助ICE車輛開道封鎖救護車，要求警方對此交代。紐約移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)則呼籲對警方行動展開調查。

對此，曼達尼在4日的新聞發布會上否認指控，明確表示市警事前未與ICE協調規畫，警員到場是為回應報案，而非協助ICE執法。市警發言人同樣表示，警員是因多起報案出動，並執行常規人群管控任務。

曾參與起草庇護城市法的移民法教授馬可維茲(Peter Markowitz)指出，市警的行為是否違法目前仍存法律上的模糊地帶。一方面，警方為民事移民執法提供實際支援，違反禁止動用市府資源協助移民執法的庇護城市法規；但市警局或許將此判斷為一般的人群管控，與ICE是否在場無關。

馬可維茲表示，「法律確實存在模糊，但可以確定的是這樣做是不當的政策。ICE完全有能力自行處理現場秩序。」他更警告，市警局的行動可能製造警方與ICE存在合作的觀感，可能令移民社區對尋求市府服務卻步。