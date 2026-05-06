以巴辯論爆衝突 康乃爾大學校長座車遭學生包圍

克里寇夫在聲明中表示，他在回答完幾個問題後，已告知學生不打算繼續對話，並要求對方停止錄影，但學生無視其要求，繼續跟至車旁。(康乃爾大學提供)

康乃爾大學(Cornell University)校長克里寇夫(Michael Kotlikoff)5日發表聲明，譴責一批激進學生在以巴辯論系列活動結束後跟蹤他至停車場，圍堵其座車、敲打車窗，阻止他離開。部分學生則反指克里寇夫駕車傷人，雙方說法截然相反。

4月30日晚，康乃爾政治聯盟(Cornell Political Union)在紐約上州 的伊薩卡(Ithaca)的主校區內舉辦活動。當晚該校主辦、多個學生組織聯合贊助一場以巴議題辯論，克里寇夫出席後試圖離場，遭一群學生從會場一路跟隨至停車場。

克里寇夫在聲明中表示，他在回答完幾個問題後，已告知學生不打算繼續對話，並要求對方停止錄影，但學生無視其要求，繼續跟至車旁，「圍住車子、敲打車窗、封堵去路，大聲喧嚷」。他說，直到確認後方有空間，才藉助車輛的行人感應及自動煞車系統，緩慢駛出停車位離開。

學生方面則將事件拍攝影片上傳社群媒體 ，片中可見克里寇夫倒車時似乎碰及人群。至少一名學生聲稱腳部遭輾傷。民主康乃爾學生組織(Students for a Democratic Cornell)在Instagram發文指，學生僅是試圖與校長討論校園言論政策，「他卻用車撞我們」，並形容此舉是校方「鎮壓學生言論的又一例證」。

克里寇夫對此強烈否認，強調自己所遭遇的並非抗議行為，而是「騷擾與恐嚇，目的是壓制言論，在學術社群、民主社會及康乃爾校園均無立足之地」。他同時指出，這批學生此前已多次對校方人員發動言語及網路攻擊，在校內早有惡名。

川普政府去年4月以涉嫌違反公民權利為由，暫停逾十億元撥付康乃爾的聯邦資金，並警告若校方未能有效遏止校園反猶太主義，可能採取執法行動。去年11月，康乃爾與聯邦政府達成協議，數億元聯邦資金得以恢復。克里寇夫為美國生物醫學研究學者與獸醫學家，現任康乃爾第15任校長。他於2024年起先以代理校長身分領導校務，並於2025年3月正式獲董事會任命轉正。克里寇夫長期任職於康乃爾，曾任該校教務長(provost)近十年，是校內任期最長的教務長之一。