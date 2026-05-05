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犯罪率降…紐約市前4月謀殺案創新低 警方備戰夏季高峰

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市警公布最新數據，指今年首四個月的暴力犯罪持續處於歷史低位，謀殺案更創下同期...
紐約市警公布最新數據，指今年首四個月的暴力犯罪持續處於歷史低位，謀殺案更創下同期最低紀錄。(路透)

紐約市警(NYPD)4日公布統計數據指出，今年首四個月的暴力犯罪持續處於歷史低位，謀殺案更創下同期最低紀錄，打破2018年的歷史低點，2018年普遍被視為紐約市有紀錄以來治安最佳的年份之一。

數據顯示，今年1至4月的槍擊受害者人數及案件數均較去年同期略有下降，4月槍擊案更同比減少逾18%。這延續了新冠疫情期間犯罪率急升後的持續下滑趨勢，部分歷來治安較差的地區降幅尤為顯著。

布朗士(Bronx)的治安改善成績最為突出。上月該區僅發生四宗謀殺案，創下歷史同期最低紀錄，槍擊事件及受害人數較2025年同期分別下降逾50%及60%；搶劫及汽車盜竊案亦分別減少24%及44%。

曼哈頓皇后區4月各發生謀殺案四宗，布碌崙七宗，史泰登島則無命案發生。公屋治安方面，紐約市房屋局(NYCHA)轄下房屋整體犯罪率下降9%，謀殺、槍擊及搶劫案均錄得明顯跌幅。

市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示，犯罪率下降是當局以數據為主導、針對非法槍械及暴力幫派採取定向執法的成果，「這一策略正在全市產生實質、可量化的犯罪下降效果，並將繼續指導我們未來數月的工作」。

不過，整體治安數據向好之際，18歲以下青少年涉及槍擊事件的比率有所上升。市警局表示，已在通勤要道、巴士站及學校附近部署「青少年暴力安全區」(Youth Violence Safety Zones)，數據顯示相關區域在執勤時段內的槍擊事件及受害人數已下降逾60%。

隨著夏季將至，犯罪率通常在戶外聚集增多時上升，市警局表示已啟動「夏季暴力減少計畫」(Summer Violence Reduction Plan)，將在全市40個警區、72個地點的公屋及地鐵系統安排多達3800名警員夜間巡邏。

數據亦顯示，今年唯一有升幅的主要罪案類別為強姦及性罪行，當局解釋，部分升幅源於2024年9月通過的「強姦即強姦法」(Rape is Rape Act)擴大了強姦罪的法律定義，將更多形式的性侵納入統計範疇。地鐵系統的主要罪案數則幾乎維持不變，由去年同期的715宗微跌至711宗。

曼哈頓 皇后區 布碌崙

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