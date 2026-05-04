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第3屆甌越文化節法拉盛登場 展非遺之美

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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現場最吸睛的作品為全長37米、由19節組成、來自中國溫州的非遺作品「龍檔」，歷時...
現場最吸睛的作品為全長37米、由19節組成、來自中國溫州的非遺作品「龍檔」，歷時九個月製作完成，融合了竹雕、木雕與泥塑等工藝，呈現「八仙過海」、「嫦娥奔月」等傳統故事。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

由北美亞裔共創會聯合紐約市議員黃敏儀辦公室共同主辦、多個僑團及組織等協辦的第三屆北美甌越文化節暨慶祝亞太裔傳統月活動3日在法拉盛登場，以非物質文化遺產、民俗文化、舞台表演等多個板塊，全方位展現甌越及中華傳統文化，並促進多元文化的交流與融合。

活動現場設有舞台區、民眾互動區、非遺展示區及商家產品銷售區四大主題區域，集中展出300餘件非物質文化遺產精品，並包含戲曲、舞蹈、歌曲及少兒節目等表演，並同時有多輪互動與禮品發放環節。

現場最吸睛的作品為全長37米、由19節組成、來自中國溫州的非遺作品「龍檔」，歷時九個月製作完成，融合了竹雕、木雕與泥塑等工藝，呈現「八仙過海」、「嫦娥奔月」等傳統故事。

北美亞裔共創會主席夏文龍、常務副主席徐獻文、名譽主席黃晟、董事局主席余健、董事局副主席李豐等表示，甌越文化源自浙江溫州、台州一帶，歷史悠久、底蘊深厚，在紐約舉辦文化節有助於促進多元文化交流與融合。透過文化節不僅能傳承傳統文化，也有助於提升社區影響力並帶動本地經濟。

市議員黃敏儀致詞時表示，甌越文化節已成為法拉盛社區的文化品牌，展現了傳統文化和社區凝聚力。她在現場還為義工頒發了表揚狀。

由北美亞裔共創會聯合紐約市議員黃敏儀辦公室共同主辦、多個僑團及組織等協辦的第三屆...
由北美亞裔共創會聯合紐約市議員黃敏儀辦公室共同主辦、多個僑團及組織等協辦的第三屆北美甌越文化節暨慶祝亞太裔傳統月活動3日在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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