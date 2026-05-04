世界盃預估創造驚人經濟效益 華埠商家盼遊客帶動生意

位處曼哈頓核心觀光區的華埠有不少店家期盼能從世界盃中受益，重振近來因地緣政治局勢及堵車費政策實施而放緩的客流。(記者曹馨元／攝影)

距離世界盃 開踢倒計時月餘，作為主辦城市之一的紐約正推動多項政策，希望能將巨額觀光 效益帶給小商家。位處曼哈頓核心觀光區的華埠 亦有不少店家期盼能從中受益，重振近來因地緣政治局勢及堵車費政策實施而放緩的客流。

本屆世界盃將有八場比賽在紐約/新澤西賽區舉辦，其中包括7月19日(周日)的總決賽。據政府預測，系列賽事將為紐新地區吸引超過110萬名遊客，創造高達33億元的經濟效益。

計畫赴紐約現場觀賽的遊客多數都會提早訂下機酒行程。美國酒店華裔協會主席陳樂英表示，絕大部分世界盃遊客已訂好行程，按目前狀況來看，今夏酒店生意已超往年同期約10%，增長可觀。

他同時指出，預訂行程的美國本土遊客占多數，「這次世界盃賽事很分散，除了忠實粉絲以外，很少有人專為觀賽來紐約，尤其現階段機票價格因地緣政治問題上漲」；不過，陳樂英觀察，紐約仍對本國遊客有獨特吸引力，一定程度上彌補了國際遊客的缺失。

然而，對部分華埠小商家而言，把握世界盃商機是「心有餘而力不足」。格蘭街(Grand St.)漢堡店「Burger By Day」經理蔣瑪麗(Mari Chiong)表示，由於漢堡店鄰近多家酒店，往年旅遊旺季時，遊客收益占比高達50%；「但自從川普當選以來，客流量就放緩非常多」。蔣瑪麗坦言，自己非常希望能從世界盃客流中獲益，並考慮做一些針對性的推廣噱頭；「不過說實話我們也沒有太多錢營銷，因為過去一年半生意實在不太好」。

而包厘街(Bowery)「大永旺」的曹經理則指出，作為主營燒臘的社區店，堵車費是挫傷生意的主因，「周末的生意少了有30%」。也因主顧多為社區居民，曹經理雖曾考慮透過社媒推廣獲取新客源，「但我們有點無從下手，也沒有心力」。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，儘管華埠擁有售酒牌照的食肆不多，不是球迷的常規去處，然其優越的地理位置及文化屬性還是會吸引大量遊客；他也鼓勵商家多做推廣嘗試，無論是一張世界盃海報或主題套餐，都有望抓住更多客人。商改區並透露，將於6月24日(周三)晚在哥倫布公園舉辦賽事直播，當日下午還會透過街頭集市炒熱氣氛；隨著賽程漸進，商改區還會陸續推出更多配套活動，望使華埠小商家也分得世界盃的一杯羹。