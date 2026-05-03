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布碌崙86街石綿檢驗師疑造假 市議員莊文怡籲徹查

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市環保局因負責石綿檢測的檢驗人員被指控根本未曾踏足現場，即申報該地點無石綿疑...
紐約市環保局因負責石綿檢測的檢驗人員被指控根本未曾踏足現場，即申報該地點無石綿疑慮，已對86街遊民所發出停工令。(社區民眾提供)

紐約市環保局(DEP)因負責石綿檢測的檢驗人員被指控根本未曾踏足現場，即申報該地點無石綿疑慮，已對布碌崙(布魯克林)86街遊民所發出停工令。法院宣誓書亦指出，16名居民及商界領袖在布碌崙最高法院指出，檢驗人員所稱的檢測時段內，他們全程守在工地外，卻從未目睹任何人進出建築。

市府紀錄顯示，該名檢驗人員穆爾(Noel Muir)聲稱於2025年4月4日至86街2501號遊民所場址進行石綿檢測，並宣告無虞。然而環保局於4月9日赴現場視察後，認定正規石綿檢測從未完成，隨即下達停工令。市府目前亦在調查穆爾是否在執照遭吊銷期間非法執業。

此外，穆爾的背景引發各界強烈質疑。這名現年66歲、居住於長島的驗屋師，曾於2016年在布碌崙最高法院承認詐騙著名爵士鋼琴家高達50萬元，被判入獄。他此前亦曾因將一棟實含石綿的建築申報為無石綿，違反市府石綿安全法規而遭罰款7200元。其石綿驗屋執照雖於停牌解除後重新獲批，但環保局直至2025年5月9日才核准，而此日距其宣稱完成86街的檢測已超過一個月。

市議員莊文怡於4月15日致函環保局局長加西亞(Lisa Garcia)要求徹查「程序違規與詐欺行為」，並呼籲吊銷穆爾執照。86街民眾組成的聯盟則要求委託獨立第三方機構重新進行石綿檢測，並表示願自行承擔費用。

抗議者亦批評，穆爾向市建築局謊報石綿檢測結果，意圖加速項目推進，此舉令社區居民面臨石綿懸浮粉塵汙染的健康風險。

環保局表示，已與開發商桑德胡(Sandhu)集團達成協議，由另一家公司重新執行石綿檢測，停工令將待認證調查員完成審查後方可解除，項目預計於2027年底啟用。

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