市議會24小時工制提案陷拉鋸 家庭護理員籲曼達尼實現競選承諾

百名勞工在市政廳外集會，呼籲市長曼達尼支持廢除家庭護理員「24小時工作制」。(讀者寧子舜提供)

此前曾獲市議長梅寧(Julie Menin)承諾推進的「No More 24 Act」，在工會、殘障權益團體及行政部門對成本與照護穩定性的疑慮下，至今仍未進入表決；百名勞工5月1日在市政廳外集會，呼籲市長曼達尼 (Zohran Mamdani)支持廢除家庭護理員「24小時工作制」。

示威民眾表示，雖已迫使梅寧承諾推動提案，但在市議會內仍受阻，令工人與倡議人士不滿。示威者批評，曼達尼在競選期間曾表態支持廢除24小時工制，如今卻與州府立場靠近，使議案推進陷入停滯。

護理員劉彩瓊在集會中表示，曼達尼並未正面回應工人訴求，如今仍與州長霍楚(Kathy Hochul)一同阻擋議案。她批評曼達尼「打著社會主義旗號」，卻讓少數族裔女性承受24小時工作制。

市議員元在熙(Julie Won)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)亦通過聲明質疑曼達尼，指其曾公開支持議案，如今卻未積極推動議案落實，形同將責任推給市議會與州府。

儘管如此，此提案面臨來自工會、殘障權益團體、法律服務機構及行政部門的多方疑慮。此前，包括公共部門工會DC 37、法律援助協會(Legal Aid Society)及部分殘障權益倡議者在內的組織，曾聯名反對相關議案，認為在州府規則未調整、資金來源未明確的情況下，若市府單方面改變24小時護理制度，恐導致居家照護系統成本大幅上升，甚至影響服務穩定性。

代表護理員的醫護工會1199SEIU也表示，任何制度改革都必須有足夠資金支持，該工會估算相關改革可能涉及約4.6億元成本。他們認為，居家護理由州府監管、主要靠聯邦Medicaid資助，若新增成本無法由Medicaid承擔，市、州府將面臨巨額財政壓力。

梅寧在競逐議長期間曾獲馬泰支持，被指以承諾推進提案作為交換。梅寧曾與馬泰在3月會面示威者，表示議案將於4月推進，但其後在多方反對下，提案在4月中被撤下，未能進入表決。梅寧辦公室其後表示，市議會仍在與相關利益方溝通，並已向市長辦公室提交更新版本的提案。新版本目前仍未公布。

曼達尼在4月22日被問及護理員的絕食抗議與議案受阻時表示，議案的提交表決以及如何投票，是市議會的決定。他同時稱，自己長期支持護理員的抗爭，並指工人中有許多是移民女性，社會必須承認他們的勞動，並確保她們能繼續從事。

馬泰表示，他已與議長辦公室達成共識，將在5月中前推進一項獲倡議者支持的議案。梅寧辦公室則指，雙方並未設具體日期，磋商仍在進行。

馬泰則強調，若市議會在5月15日前仍未取得進展，他將與工人採取一切必要行動，迫使議會將提案提交表決。