我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保時捷高層曾稱「小米不配跟我們比」但在中國Q1銷量暴跌2成

Fed三官員齊發聲明變身「鷹派自走砲」卡斯哈里警告必要時應連續升息

法律角力… 終止曼哈頓堵車費敗訴 運輸部長上訴

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)5月1日提交上訴通知，宣布將就聯邦法官今...
聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)5月1日提交上訴通知，宣布將就聯邦法官今年3月駁回終止堵車費計畫的裁決提起上訴。(路透)

川普政府不願就紐約曼哈頓堵車費計畫一事善罷甘休。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)5月1日提交上訴通知，宣布將就聯邦法官今年3月駁回終止堵車費計畫的裁決提起上訴。

曼哈頓聯邦法官利曼(Lewis Liman)3月3日裁定，達菲此前試圖終止堵車費計畫的一系列舉措均屬違法。大都會運輸署(MTA)早在2025年2月便對達菲提起訴訟，起因是他撤銷了拜登政府時期聯邦政府對該計畫的授權。

利曼在裁決書中寫道，達菲的行為「武斷、任性，屬於濫用職權，且不符合法律規定」，並裁定大都會運輸署無需遵從停止收費的要求。此外，達菲曾多次威脅，若州長霍楚(Kathy Hochul)不配合終止計畫，將撤回聯邦補助款項，利曼亦在裁決中認定此舉違法。

達菲此次提交的上訴目標正是推翻這一裁決。不過，利曼當時作出的是「宣示性判決」，而非直接駁回政府請求，這意味著聯邦政府在上訴時可援引的論據範圍將更為有限。利曼也未在裁決中禁止聯邦政府日後再度嘗試終止堵車費，為雙方後續的法律角力留下空間。

圖為曼哈頓林肯隧道出口的徵收堵車費區域標識。(美聯社)
圖為曼哈頓林肯隧道出口的徵收堵車費區域標識。(美聯社)

堵車費自2025年1月起向進入曼哈頓60街以南的車輛徵收，目前收費標準為每次九元，並將逐步調漲，預計2031年升至15元。徵收所得專款用於改善紐約市公共交通基礎設施。

除了聯邦政府與大都會運輸署之間的訴訟外，圍繞堵車費的法律戰早已多線展開，涵蓋居民與民間團體。在多宗反對堵車費的訴訟中，曼哈頓華埠也曾直接參與其中。華埠社區人士主張，堵車費將對低收入與長者族群造成不成比例的影響，並衝擊依賴汽車出行的社區居民。 部分華埠代表指出，堵車費將提高進入曼哈頓的成本，削弱外區民眾前往華埠消費與就業的意願，進一步打擊尚未完全走出疫情衝擊的小型商戶。

川普 聯邦政府 拜登

上一則

紐約市餐廳衛生評比 多家中餐館C級 璟江海鮮樓複查過關重開
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

堵車費補助擴大清潔卡車 涵蓋皇后區

堵車費補助擴大清潔卡車 涵蓋皇后區
ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮

ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮
聯邦撥款美鐵東北走廊47億元 賓州車站將升級改造

聯邦撥款美鐵東北走廊47億元 賓州車站將升級改造
暫停邊境庇護申請令 上訴法院裁定非法 形同重新開放 川普料上訴

暫停邊境庇護申請令 上訴法院裁定非法 形同重新開放 川普料上訴

熱門新聞

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

2026-04-26 16:05
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

2026-04-28 02:30

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了