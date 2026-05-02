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馬斯佩非法車聚又1嫌落網 市議員黃友興：追究到底

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃友興(左)1日上午與市警104分局局長Joshua Rios(右)會面，...
市議員黃友興(左)1日上午與市警104分局局長Joshua Rios(右)會面，討論非法車聚案及後續社區治安。(黃友興辦公室提供)

皇后區馬斯佩(Maspeth)與中村(Middle Village)交界處上月發生的非法車聚案，調查持續推進，市警已逮捕第二名與69街和Eliot大道車聚案有關的嫌犯Winston Pat。市議員黃友興(Phil Wong)1日表示，第二名嫌犯落網是追究責任的進一步，但案件遠未結束，警方仍將繼續追查其他涉案者。

這起事件發生於4月18日凌晨近2時，地點在皇后區69街與Eliot大道交口。警方接獲多通911報案後趕抵現場，發現大批車輛聚集，部分駕駛在路口高速繞圈、甩尾，現場還有人在街中央點燃火圈，吸引大批圍觀者拍攝。警方到場後，多數車輛迅速離開，但有數人跳上警車車頭，造成擋風玻璃破裂；所幸未傳出人員受傷。

市警此前已逮捕首名嫌犯、22歲布朗士男子Asil Assaidi，並指控他涉嫌魯莽危害、暴動、刑事惡作劇、非法集結與魯莽駕駛等罪名。警方並曾公布多名涉案者照片，呼籲民眾提供線索。

黃友興1日在聲明中表示，感謝市警104分局探員持續追查涉案者，並強調這類魯莽活動把人命置於危險之中，「如果你參與這種混亂，你會被找到，也必會被追究責任」。

黃友興辦公室表示，在警方公布第二名嫌犯被捕前，黃友興1日上午已與104分局局長Joshua Rios會面，討論社區治安與後續執法。

這起車聚案發生後，引發馬斯佩、中村一帶居民強烈不安。當地居民向媒體表示，事發當晚聽到爆炸聲、引擎轟鳴與輪胎摩擦聲，出門查看才發現路口被車輛與人群占據。市警表示，今年以來已在全市多次取締非法車聚，並查扣多輛涉案車輛；上周末警方也在全市取締九場車聚，查扣20輛車。

警方表示，調查仍在進行中，呼籲知情民眾向市警犯罪制止熱線提供線索。

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