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CBC報告：紐約市移民銳減、居民出走 競爭力亮警訊

記者馬璿／紐約報導
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紐約市人口在歷經2023年及2024年連續兩年增長後，2025年再度陷入衰退。(...
紐約市人口在歷經2023年及2024年連續兩年增長後，2025年再度陷入衰退。(記者馬璿／攝影)

紐約市人口在歷經2023年及2024年連續兩年增長後，2025年再度陷入衰退。根據公民預算委員會(CBC)最新發布的「競爭力紐約：價值主張追蹤報告」(Competitive NYC: Value Proposition Tracker)指出，2025年紐約市人口淨減約1萬2000人，背後原因包含國際移民人數大幅萎縮，以及本地居民加速出走。

根據報告數據，疫情期間紐約市人口一度暴跌，2020年至2022年間流失近50萬居民。此後，人口之所以在2023年回增7萬人、2024年再增16萬3000人，主要靠的是大批移民與尋求庇護者湧入。但2025年隨著聯邦移民政策收緊，國際淨移入人數驟降七成，從2024年的22萬人跌至僅6萬6000人。

與此同時，紐約市居民移往美國其他地區的淨流出數再度升高。2025年共有11萬4000人的淨外流，為疫情結束後首次出現擴大跡象。無論何種族、收入階層或世代，離開者都多於遷入者。其中，2024年西語裔居民、收入最低四成的家庭以及千禧世代的外流加速，是值得觀察的新趨勢。

離開紐約市的居民最常落腳之處，仍是周邊的長島、紐澤西、康乃狄克及賓州等地。而在跨州流動中，佛羅里達、德州及北卡羅來納州則是熱門選擇。報告同時指出，2019至2023年間，離開紐約的居民收入合計比遷入者高出680億元，其中僅佛羅里達一地就帶走了140億元的應稅所得。

人口結構的變化也衝擊教育體系，2024至25學年，紐約市學齡人口約為117萬人，較2015至16學年的高峰縮水逾10萬人。公立學校10年間流失近16萬名學生，但學校數量不減反增，導致現有學校普遍空置，目前15%的公立學校使用率不足五成，另有36%的學校使用率介於五成至八成之間。

此外，疫情後紐約市在2023年5月已全數收復私部門就業損失，目前比2020年1月多出13萬1000個工作機會，城市生產總值(GCP)也已超越疫前水準，成長速度甚至快於全國平均。金融與資訊業持續擴張，成為提振就業的主要動力。

然而，零售、餐飲及建築等行業的就業仍未恢復至疫前水準。聯邦關稅政策及移民管控對國際觀光客造成顯著衝擊。仰賴移民勞動力的餐飲與建築業，若移民持續減少，前景同樣堪憂。CBC呼籲，政策制定者必須將財政穩健、住房供給，以及生活品質的恢復列為優先要務，才能強化紐約市對居民與企業的價值主張。

移民 疫情 紐約市

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