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雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

記者高雲兒／紐約報導
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紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts ...
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕，標誌著紐約市博彩娛樂業進入新階段。場館三樓新設真人賭桌，提供21點、擲骰、百家樂及輪盤等遊戲；業者表示，這只是整體擴建計畫的第一步，未來將打造包含酒店、娛樂場館、綠地及更多就業機會的綜合度假娛樂目的地。

開幕剪綵儀式於28日上午舉行，雲頂集團主席林國泰、雲頂美洲東部總裁德爾維奧(Robert DeSalvio)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、州眾議員阿馬托(Stacey Pheffer Amato)、皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)等民選官員與社區代表出席。儀式後，現場還象徵性地「首擲骰子」，宣告賭桌啟用。

德爾維奧表示，這是「多年努力後的重要里程碑」，也是政府、社區與私人投資共同合作的成果。他指出，場館目前已有2200名員工，其中超過1250個職位是此次擴建帶來的新工作，且多數新員工來自皇后區等紐約市各區。

DeSalvio並表示，未來整體綜合度假村計畫完成後，場館將擁有6000台老虎機、800張真人賭桌，合計超過1萬800個博彩位置；酒店房間也將由目前的約400間，擴增至總計2000間。此外，計畫還包括一座7000席多功能娛樂場館、逾12畝公共綠地、水療設施等。

雲頂集團主席林國泰致詞表示，61年前的4月28日，雲頂在馬來西亞創立。此後在全球打造娛樂目的地逾50年，每到一地都重視長期投入。他說，皇后區雲頂的擴建只是「新旅程的第一天」。

多位民選官員在致詞中強調，雲頂多年來不只是博彩業者，也已成為南皇后區的重要社區夥伴。自2011年以來，雲頂已向300多個本地組織投入超過500萬元，支持醫院、社區中心、文化藝術機構及經濟發展團體；在颶風桑迪、新冠疫情及提前投票期間，場館也曾提供空間與支援。官員並指出，雲頂透過與學院及培訓機構合作，已培訓超過350名本地居民進入博彩相關行業；目前員工超過八成為有色人種，近半為女性，薪資中位數約8萬元，對希望留在皇后區生活的居民而言，是實際的就業支撐。

與會官員也表示，雲頂此次擴建不僅是博彩產業升級，更將為南奧松公園及周邊社區帶來就業、餐飲、娛樂與長期發展機會，可望成為區域經濟的「強心針」。

雲頂方面表示，未來四年，該項目預計將向大都會運輸署(MTA)貢獻逾24億元，向紐約州公立教育系統貢獻20億元，並向州賽馬產業提供5億元。自2011年10月開業以來，雲頂已向相關公共用途貢獻近50億元。

多位民選官員在致詞中強調，雲頂多年來不只是博彩業者，也已成為南皇后區的重要社區夥...
多位民選官員在致詞中強調，雲頂多年來不只是博彩業者，也已成為南皇后區的重要社區夥伴。(記者高雲兒／攝影)

開幕剪綵儀式於28日上午舉行。(記者高雲兒／攝影)
開幕剪綵儀式於28日上午舉行。(記者高雲兒／攝影)

紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts ...
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

開幕剪綵儀式於28日上午舉行。(記者高雲兒／攝影)
開幕剪綵儀式於28日上午舉行。(記者高雲兒／攝影)

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