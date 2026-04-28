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布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道27日凌晨發生一起槍擊案，一名31歲的華裔男子身中數槍，情況危殆。槍手仍在逃。據知情者說，中槍者為華裔男子，施暴一方有數人，包括一名疑似非洲裔的男子，他們還開著一輛車。槍擊案的起因尚不清楚，但據研判這不是一起隨機的街頭搶劫案。

警方稱，27日凌晨3時30分左右，警方接獲911報警電話稱有人在布碌崙8大道和9大道之間的58街上中槍。警方趕到現場後發現，一名男子左腿和上身中槍。急救人員立即將中槍者送往瑪摩利醫院搶救，目前情況仍危殆。

布碌崙8大道27日槍擊案，槍手朝受害者腿部開槍。(讀者提供)
布碌崙8大道27日槍擊案，槍手朝受害者腿部開槍。(讀者提供)

監控錄像顯示，涉案槍手身穿深色連帽衫，黑色褲子，背著背包。槍手用槍指著一名男子的頭，使勁拽著這名男子的左胳膊，將其逼到一處住宅外的鐵欄杆上，似乎想讓受害者交出什麼東西。槍手隨後在受害者腦後開了一槍，對受害者威脅。影片顯示，持槍者試圖拉著受害者跟他走，但受害者用右手死死抓住欄杆，就是不鬆手。這時槍手朝受害者腿上開了一槍，迫使受害者鬆手。

影片顯示，槍擊案發生時，街上一直有一輛白色的車打著故障燈停在路中間。槍手朝受害者腿上開槍後，這輛白車開始加速向前開，緊接著槍手也扔下受害者，快步朝白車行駛的方向跑去。

據事發地點的華裔居民介紹，槍擊案發生在凌晨3時30分左右，他們要麼被槍聲驚醒，要麼被街上求救的尖叫聲驚醒。出於驚恐，事發時居民都沒敢出門，有人說聽到了三聲槍響，有人說聽到了五聲槍響。還有人說，他們不僅聽到了槍聲，而且還看到槍擊時發出的火光，當時很驚恐。

布碌崙8大道27日凌晨槍擊案現場血跡斑斑。(讀者提供)
布碌崙8大道27日凌晨槍擊案現場血跡斑斑。(讀者提供)

槍擊發生後，多位居民都說聽到現場有一男一女在呼救，他們認為這兩人都是受害者的朋友，也是他們報了警。居民回憶說，槍手說英語，有一位居民還聽見槍手叫受害者「bad dog」。根據監控錄像，槍手從外貌看不似亞裔。

事發後現場留下了兩處血跡，第一處在布碌崙58街854號的前院內，居民判斷受害者在此挨了第一槍。第二處血跡出現在58街858號門前的人行道上，那裡血跡較多，受害者最後在那裡倒臥，接受急救人員治療並被抬上急救車。影片所示情景就是發生在58街858號門前。

布碌崙8大道槍擊案發生在一排連棟屋前。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙8大道槍擊案發生在一排連棟屋前。(記者胡聲橋／攝影)

警方和急救人員趕到現場後，周圍居民也開始壯著膽子出門察看。一位男性居民說，他看到受害者渾身是血，身上還有血斷流出。他判斷受害者腿上和肩部上方各中了一槍。他說，急救人員對受害者緊急包紮後，將他抬上了急救車。

周圍居民對於自己居住的社區發生這種惡性刑案議論紛紛，他們想知道槍擊案背後的原因。有居民說，他們在布碌崙8大道街區住了多年，還是首次遇到這種槍擊案。

布碌崙8大道槍擊案發生在一排連棟屋前。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙8大道槍擊案發生在一排連棟屋前。(記者胡聲橋／攝影)

布魯克林 華裔 槍擊

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