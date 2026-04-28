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紐約市5大區 設世界盃免費粉絲區 為小商家帶來更多機會

記者曹馨元／紐約報導
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州長霍楚與市長曼達尼聯袂宣布，將在紐約市五大區分別開設免費官方粉絲活動區，並推出...
州長霍楚與市長曼達尼聯袂宣布，將在紐約市五大區分別開設免費官方粉絲活動區，並推出多項政策便利商業活動。(歐新社)

2026年世界盃足球賽(World Cup)迎來倒數計時，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日聯袂宣布，將在紐約市五大區的分別開設免費官方粉絲活動區(Fan Zones)，並推出多項政策便利商業活動，為小商家帶來更多機會，也讓球迷盡情為球隊喝采。

曼達尼表示，世界盃的魅力在於其能使陌生人一瞬之間成為摯友的凝聚力。他強調，這五場官方粉絲活動原先並非計畫免費，但為了實踐「讓世界盃屬於每個人」的承諾，市府與州府共同決定取消門票收費，確保紐約居民無需動用存款就能體驗這場在家門口舉行的全球盛事。

根據官方消息，皇后區的粉絲活動區位於法拉盛的國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)，開放時間6月11日至27日；曼哈頓的活動區則在洛克菲勒中心(Rockefeller Center)，開放時間7月6日至19日；布碌崙的粉絲活動區則在風景無二的布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)，於6月13日至7月19日開放；布朗士區的活動區為碼頭市場(Bronx Terminal Market)，6月13日至14日開放；史泰登島則在史島大學醫院(SIUH)社區公園，6月29日至7月2日開放，主辦單位另捐贈20萬元用於升級該場地LED大屏。

據悉，市民可屆時訪問官網預留免費門票，nynjfwc26.com/fan-events/。

霍楚則以「紐約第一位足球媽咪(Soccer Mom)州長」自居；她指出，世界盃預計將為紐新地區吸引超過110萬名遊客，創造高達33億元的經濟效益。

而為活絡地方經濟，霍楚宣布州府將簡化行政程序，核發「世界盃單日許可證」，方便餐廳與酒吧舉辦戶外觀賽派對。最令業界振奮的是，州府計畫延長營業時間限制，「只要有比賽直播，紐約就不會叫球迷回家」，屆時酒吧有望合法經營至凌晨4時。

州長霍楚與市長曼達尼聯袂宣布，將在紐約市五大區分別開設免費官方粉絲活動區，並推出...
州長霍楚與市長曼達尼聯袂宣布，將在紐約市五大區分別開設免費官方粉絲活動區，並推出多項政策便利商業活動。(圖片截自記者會直播)

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