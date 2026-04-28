共和黨紐約國會初選 川普挺政治素人 挑戰建制派人選

川普總統背書紐約州第21國會選區共和黨初選的商人康斯坦蒂諾(Anthony Constantino)，令這場接替眾議員斯特凡尼克的初選之爭驟然升溫。(截自康斯坦蒂諾精選官網)

川普(Donald Trump)總統日前背書紐約州 第21國會選區共和黨初選的商人康斯坦蒂諾(Anthony Constantino)，力撐這名政治素人挑戰黨內建制派屬意的人選州議員斯穆倫(Robert Smullen)，令這場接替眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)的初選之爭驟然升溫。

斯穆倫是退役陸戰隊上校，獲得共和黨民選官員、郡黨主席及州黨領袖的廣泛背書。康斯坦蒂諾則是貼紙周邊公司Sticker Mule行政總裁，依靠MAGA陣營名人史東(Roger Stone)及前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)助選。川普在Truth Social發文宣布背書時，也點名提及兩人。

川普的背書在共和黨初選中向來舉足輕重，但斯穆倫的支持者這次並未退讓。紐約州保守黨主席卡薩爾(Jerry Kassar)直言，「我們力挺總統，只是在這件事上，我們認為他判斷有誤。」卡薩爾透露，他曾向白宮 遊說支持斯穆倫，但未奏效。康斯坦蒂諾則對缺乏建制派支持毫不在意：「他們正在自取其辱，再過幾天或幾周，也許他們會想通。」

這場初選讓人憂慮重蹈2009年覆轍。當年保守黨與共和黨候選人分票，令民主黨 人歐文斯(Bill Owens)漁翁得利。斯穆倫已取得保守黨資格，未排除在普選中繼續以此名義參選。民主黨正密切注視選情，認為若初選後共和黨持續分裂，加上川普關稅政策引發的民怨及油價高漲，或有望趁虛而入。

選區內部分共和黨地方領袖尚未表態，靜待斯特凡尼克最終背書誰。斯特凡尼克去年底宣布暫停競選紐約州長，並放棄尋求連任眾議員。她在聲明中表示，她對與納蘇郡郡長布萊克曼初選充滿信心，但繼續參選「並非有效運用時間」，希望將更多精力留給年幼的兒子。斯特凡尼克代表以鄉村為主的紐約州「北境」(North Country)選區逾十年，是川普的堅定盟友，目前對這場接班人之爭保持沉默。上州薩拉托加郡共和黨主席蘇拉達(Joe Suhrada)表示，「斯特凡尼克的背書，在選區內的分量或許與總統不相上下，甚至猶有過之」。