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州長參選人布萊克曼造勢「無需更多遊民所」需更多社區參與

記者胡聲橋╱紐約報導
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共和黨籍州長參選人布萊克曼(右四)布碌崙86街遊民所造勢，認為紐約市已有足夠多遊...
共和黨籍州長參選人布萊克曼(右四)布碌崙86街遊民所造勢，認為紐約市已有足夠多遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長、共和黨籍州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)26日到布碌崙(布魯克林)86街遊民所建址為競選造勢，他認為紐約已有足夠遊民所，並呼籲遊民所要更透明，有更多社區參與。

「我們沒有稅收的問題，紐約市和紐約州都沒有，但我們有開支方面的問題」，布萊克曼對86街遊民所的示威者說，紐約市的預算比佛州高，紐約州的財政收入是佛州的兩倍，這些錢本來可以用來減稅，用來投資基礎設施、增加工作崗位、建醫院和學校，但現在這些納稅人的辛苦錢卻未被妥善使用。

布萊克曼表示，遊民所就是一個例子，「要解決遊民問題，我們的思維就要改變，現在民主黨不是在解決問題，而是製造更多遊民」；布萊克曼說，把遊民安置在一個地方、放在一個好社區了事，無法解決遊民問題。解決遊民問題應該要從多方下手，包括解決藥物濫用、心理健康需求，以及提供就業培訓等。

遊民所及其建設額應有更多社區參與，當地社區應有更多管控權，布萊克曼說，「我們不是反對遊民，我們不想傷害遊民，但現階段紐約的遊民措施是錯的，是在浪費錢」。

布萊克曼提到，紐約州是美國稅最高、監管最嚴的州之一，他指責現任州長霍楚(Kathy Hochul)和市長曼達尼(Zohran Mamdani)漲房地產稅、州稅、公共事業費，該舉為中產階級增加負擔、剝奪其勞動所得。

到場支持的州參議員陳學理則批，政府花那麼多錢建遊民所，有很大一部分都肥了開放商，肥了遊民所利益輸送管道的各個環節，但對遊民和社區均無益處。

州眾議員鄭永佳則說，紐約市的資源被浪費，他支持善用現有的雷克島(Rikers Island)監獄設施設置遊民所，不需要再大舉興建新的遊民所。

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